"Короче, площадь Победы это такая штука. Был столб, у него тусили русские. Потом его свалили. Теперь они не тусят. Потом мы посадили траву. Теперь там можно жарить шашлык", — с иронией комментирует решение Совета по науке выделить 300 000 евро на "переосмысление" площади Победы известный бывший рекламщик Эрикс Стендзениекс. И не он один: проект подвергся резкой критике в соцсетях.
Руководитель проекта Rīgas Uzvaras laukuma pārstāstīšana ("Переосмысление площади Победы" или, дословно, "перерассказывание") — Вита Зелче, историк и преподаватель Латвийского университета. Портал Delfi поговорил с ней о том, что можно переосмыслить за 300 000 евро, как Латвия может перенять деколонизаторский опыт Австралии и зачем исследователи несколько лет ходили на праздничные мероприятия 9 мая и 16 марта.