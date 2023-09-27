"Короче, площадь Победы это такая штука. Был столб, у него тусили русские. Потом его свалили. Теперь они не тусят. Потом мы посадили траву. Теперь там можно жарить шашлык", — с иронией комментирует решение Совета по науке выделить 300 000 евро на "переосмысление" площади Победы известный бывший рекламщик Эрикс Стендзениекс. И не он один: проект подвергся резкой критике в соцсетях.

