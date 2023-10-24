23 октября на Совете ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству в Люксембурге страны-члены ЕС обсудили ситуацию на сельскохозяйственном и продовольственном рынке после полномасштабного вторжения России в Украину. Глава Министерства земледелия Латвии Арманд Краузе призвал стороны обсудить запрет на импорт зерна из РФ в Европу, сообщает пресс-служба министерства.

Как отмечает Минземледелия, ситуация в латвийском сельском хозяйстве в этом году “остается сложной” — сельскохозяйственные предприятия “могут столкнуться с длительными трудностями”. Также у министерства возникли опасения, что конфликт на Ближнем Востоке и возможный рост цен на нефть могут “еще больше усугубить экономическую неопределенность”.

“Сельскохозяйственный сектор Латвии по-прежнему сталкивается с ростом производственных затрат, но в то же время наблюдается снижение цен на производимую продукцию, например, на зерновые. Точно так же из-за неблагоприятных погодных условий урожай в этом году тоже очень плохой”, — говорится в пресс-релизе Минземледелия.

Кроме того, в последнее время растет негативное влияние импорта зерна из России на конкурентоспособность зерновой отрасли Латвии как на внутреннем, так и на экспортном рынках.

“В этом сезоне в России прогнозируется третий по величине урожай пшеницы за все время, при этом издержки производства в России ниже, чем в ЕС, что еще больше затрудняет конкурентоспособность латвийских производителей. Также анализ Европейской комиссией (ЕК) рыночных событий показывает, что Россия продолжит экспортировать пшеницу в рекордных объемах и темпах”, — говорится в заявлении министерства.

Глава Минземледелия Арманд Краузе на заседании Совета ЕС выразил озабоченность по поводу экспорта российского зерна на рынок ЕС и призвал ЕК оценить его влияние как на соседние с РФ страны, так и на зерновую промышленность ЕС в целом.

“В свете ситуации министр призвал начать дискуссию о запрете ввоза российского зерна в страны ЕС. При этом министр подчеркнул, что данное предложение не предусматривает ограничения возможностей транзита российского зерна в третьи страны, чтобы не оказывать негативного влияния на глобальную продовольственную безопасность”, — заключили в министерствае.

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