Характер некоторых преступлений, совершаемых российскими оккупантами в Украине, среди которых депортация украинских детей и сексуальное насилие, а также риторика представителей российской власти, "свидетельствуют о попытке Российской Федерации уничтожить украинскую нацию, ведя против нее геноцидную войну". Об этом говорится в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), принятой в четверг, 12 октября, на сессионном заседании в Страсбурге.

Чтобы установить справедливый и длительный мир в Украине, международное сообщество должно признать масштабы и тяжесть преступлений, совершенных Россией. А для победы Украины, которая важна для безопасности всей Европы, страны — члены Совета Европы (СЕ) должны поддерживать формулу мира президента Зеленского и оказывать украинским властям военную, финансовую, политическую и дипломатическую помощь, отмечается в резолюции.

Новый геноцид украинцев

Агрессия РФ против Украины длится более девяти лет, а полномасштабное военное вторжение в Украину — двадцать месяцев, и "международное сообщество не должно упускать из виду главную цель: выступить единым фронтом для прекращения агрессии и достичь мира, который является всеобъемлющим, справедливым и длительным, обеспечив при этом превосходство верховенства права над верховенством силы". При этом в резолюции отмечается, что любые мирные переговоры могут проходить "лишь на условиях, определенных Украиной, и после выхода с ее территории всех российских войск и вывода всей военной техники".

Российские оккупационные власти принудительно депортируют украинских детей, "десятки тысяч мирных граждан пропали без вести или были незаконно похищены, вывезены в фильтрационные лагеря и лишены свободы, около двух тысяч из этих жертв насильственного исчезновения старше 70 лет", говорится в документе. Кроме того, с начала полномасштабного военного вторжения Россия "без колебаний использует в качестве оружия энергетику, экоцид, экономические рычаги, паспортизацию граждан Украины (…) и фейковые незаконные выборы и референдумы" на оккупированных территориях. По мнению депутатов ПАСЕ, эти факты свидетельствуют о том, что российский режим ведет против украинского народа "геноцидную войну".

Спецтрибунал для России нужно создать как можно быстрее

Целенаправленная политика агрессии России против Украины является "трагическим напоминанием о предыдущей попытке уничтожения украинской нации". Поэтому ассамблея решила признать Голодомор 1932-33 годов актом геноцида, целью которого было разрушение основ украинской нации, языка и культуры. ПАСЕ также "поощряет" парламенты государств — членов СЕ и другие парламенты, которые до сих пор не сделали этого, следовать ее примеру.

Начав захватническую войну против Украины, РФ "откровенно и беззастенчиво нарушила главные принципы Устава ООН и парализовала функционирование Совета Безопасности ООН". И реакция международного сообщества на российскую агрессию против Украины "определит курс европейской истории и повлияет на систему глобального управления в последующие годы", убеждены депутаты ПАСЕ.

Поэтому резолюция призывает как можно скорее создать механизм привлечения к ответственности российского руководства за развязывание войны против Украины. Для этого причастные страны должны в сжатые сроки "прийти к согласию по поводу юридической формы специального международного трибунала для преступления агрессии", решить вопрос его международной легитимности и "минимизировать потенциальные юридические проблемы, в частности, по возможному использованию ключевыми подозреваемыми личного или функционального иммунитета".

ПАСЕ также выразила свою солидарность со всеми жертвами насильственных исчезновений и их семьями и призвала международное сообщество потребовать от российских властей список незаконно удерживаемых лиц, немедленно и безусловно освободить этих людей и ликвидировать фильтрационные лагеря.

Агрессор не должен избежать ответственности

Голосованию по резолюции в ПАСЕ предшествовали дебаты. Едва ли не каждый участник дискуссии отмечал, что установление длительного мира в Европе может быть гарантировано только в том случае, если будут привлечены к ответственности виновные в преступлении агрессии против Украины, а именно политическое руководство России, и выплачены компенсации всем жертвам войны.

Страны — члены СЕ уже договорились о создании Международного реестра ущерба от войны в Украине, нанесенного Россией, и активно ведут консультации по созданию спецтрибунала для преступления агрессии РФ, "но впереди еще длинная дорога", считает латвийская депутат от "Европейской народной партии" (ЕНП) Занда Калниня-Лукашевича. По ее словам, все эти шаги позволят в будущем "предотвратить подобные агрессивные действия" со стороны других авторитарных стран.

"Мы обязаны показать, что не отступим и будем стоять на стороне справедливости", — заявила Калниня-Лукашевича. Она призвала коллег объяснять своим избирателям, почему поддержка Украины в этой войне важна, и "пытаться найти для этой поддержки бюджетные ресурсы".

Депутат от группы либералов из Боснии и Герцеговины Сабина Чудич также призвала европейские страны не прекращать работу над привлечением России к ответственности за совершенные преступления. "Всем знакомо выражение о том, что дорога в ад вымощена благими намерениями. Чтобы этого не произошло с нами, мы должны исполнить свои намерения в отношении Украины", — подчеркнула политик.

"Будем поддерживать Украину до победы"

Члены украинской делегации воспользовались возможностью выступить с трибуны ПАСЕ для того, чтобы еще раз попросить Европу предоставить Киеву необходимое оружие. "Можно ли поверить в то, что мира и справедливости можно достичь только с помощью слов? Мы годами говорили с Россией, а она считала нас слабыми и глупыми", — сказал украинский депутат от группы консерваторов Алексей Гончаренко, отметив, что агрессора можно остановить только оружием. Он призвал страны — члены СЕ "произвести танки, ракеты, беспилотники и предоставить их Украине". "А мы знаем, что с ними делать, чтобы защитить Европу", — сказал Гончаренко.

В последние десятилетия "всем были видны имперские амбиции Путина", но только сейчас родилось понимание, что этим амбициям нужно немедленно положить конец. Такое мнение высказал молдавский депутат от ЕНП Михаил Попшой. "Мы часто повторяем, что будем поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. Однако я предлагаю говорить, что мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит, — заявил Попшой. — Потому что только победа Украины может гарантировать длительный мир в нашем регионе".

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram