Из-за медленного строительства Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня может потерять до 60 миллионов евро финансирования из фондов ЕС, а не 46 миллионов, как сообщалось ранее. Об этом заявил в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" член временного совета больницы Нормунд Станевич.

Станевич очень рассчитывает, что неиспользованные средства будут перераспределены на строительство Центра психического здоровья детей и молодежи в Детской клинической университетской больнице, но пока нет никаких шансов, что все эти деньги будут освоены в текущем году, которого осталось два полных месяца.

Станевич рассказал, что еженедельно встречается с представителями строительной компании Velve, которые обязуются до конца года подвести здание нового корпуса под крышу и завершить его по периметру, чтобы зимой выполнять внутренние работы. Однако это не согласуется с тем, что Станевич реально видит на строительной площадке — работы продвигаются медленно.

На данный момент из 140-миллионного проекта нового корпуса больницы Страдиня не освоено 46,2 млн евро. В общей сумме средства из Европейского фонда регионального развития составляют 83,7 млн евро.

Опасения потерять финансирование ЕС в начале октября привели к тому, что был отозван прежний совет больницы и вместо него назначен новый временный совет.

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