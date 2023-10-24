Кабинет министров, учтя данные о распространении и течении вируса, исключил инфекцию Covid-19 из списка опасных инфекционных заболеваний.Возбудитель Covid-19 больше не представляет угрозы для здоровья населения и не вызывает более тяжелого течения заболевания.

Также из этого списка изъята обезьянья оспа, поскольку ситуация с этим заболеванием не ухудшилась ни в мире, ни в Латвии, вакцинация проводится доступны для лиц из групп риска, а для лечения пациентов имеются противовирусные препараты.

Теперь перечень инфекционных болезней включены всего 13 опасных инфекционных болезней и 5 инфекционных болезней. Специалисты в области общественного здравоохранения контролируют ситуацию в целях борьбы со случаями инфекционных заболеваний, вспышек и эпидемий и обеспечивают охрану здоровья населения в области эпидемиологической безопасности путем проведения лабораторного обследования, лечения, а также изоляции лиц при необходимости.

В мае этого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об отмене чрезвычайной ситуации международного значения в области общественного здравоохранения в связи с Covid-19. В Латвии в 2024 году истекает срок действия закона об управлении распространением инфекции Covid-19, но для обеспечения преемственности важных для здоровья населения норм часть будет включена в Закон "Об эпидемиологической безопасности" и Закон "О правах пациентов".

В ВОЗ заявили, что наблюдается тенденция к снижению числа смертей, вызванных Covid-19, уменьшению числа госпитализаций, связанных с Covid-19, а также сформирован высокий уровень иммунитета к SARS-CoV-2.

В Латвии продолжает снижаться число лиц с подтвержденной инфекцией Covid-19 и количество проведенных в 2023 году тестов, а также количество госпитализированных пациентов с основным диагнозом Covid-19.

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