Во вторник, 24 октября, Кабинет министров принял решение выделить Рижскому самоуправлению 433 099 евро на снос монумента советской армии в Пардаугаве. Эти средства планируется потратить на понашение затрат на демонтаж подземной части уже снесенного памятника.

Упомянутая сумма будет выделена Министерству охраны окружающей среды и регионального развития из средств на непредвиденные расходы для перечисленияи Рижскому самоуправлению, чтобы частично покрыть фактические расходы, понесенные при сносе памятника.

По информации, предоставленной Министерством культуры, на демонтаж наземной части памятника в парке Победы потребовалось в общей сложности 1 040 958 евро. Расходы на сумму 268 386 евро были покрыты за счет пожертвований физических и юридических лиц.

25 августа 2022 года в Латвии был снесен самый большой в странах Балтии памятник советской эпохи с обелиском высотой 79 метров, вершина которого была украшена звездами.

Рижская дума решила произвести обновление и благоустройство парка Победы, на эти цели выделено 7 695 900 евро.

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