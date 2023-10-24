Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) пожертвует Украине 61 подержанный автомобиль из своего автопарка. Передача медицинских транспортных средств Украине состоялась во вторник, 24 октября, при поддержке правительства Латвии. Об этом пишет LSM.

Как сообщили в Минздраве, в ближайшее время Латвия передаст Украине 67 подержанных автомобилей медицинской помощи.

Заявку на передачу шести карет скорой помощи подало самоуправление южнокурземского края — машины будут переданы в украинский город Камень-Каширск.

Остальные автомобили из парка NMPD были переданы латвийской неправительственной организации Mūsu ligzda ("Наше гнездо"), которая обеспечит их доставку в Украину. Машины будут переданы правительственным органам Украины – полиции, Министерству обороны, армии и Министерству здравоохранения.

"NMPD оценила имеющиеся в ее распоряжении ресурсы и необходимые резервы и пришел к выводу, что часть подержанных автомобилей больше не понадобится и, следовательно, может быть пожертвована”, — пояснили в службе.

В этом году NMPD закупила новые медицинские транспортные средства на средства Евросоюза — уже приобретено 110 карет скорой помощи, а в ближайшие месяцы будет поставлено еще 47. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

На большую заинтересованность Украины в оперативном транспорте и медицинском оборудовании ранее в октябре в беседе с министром здравоохранения Хосамом Абу Мери указал посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол.

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