Российское министерство обороны заявило, что в ночь на 24 октября в Черном море в районе Севастополя были обнаружены три безэкипажных катера ВМС Украины.

"По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами", — говорится в распространенном военным ведомством заявлении.

"На внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий", — сообщили в Минобороны РФ.

Ранним утром 24 октября глава администрации аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев писал в Telegram-канале, что "на внешнем рейде Черноморский флот отбивает возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника".

Севастополь с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину регулярно подвергается обстрелам. В начале октября сообщалось, что удары по объектам Черноморского флота, а также ожидаемая на тот момент поставка Украине ракет ATACMS заставили командование перебазировать часть кораблей из Севастополя в Новороссийск.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram