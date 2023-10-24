Правительство утвердило дополнительную дотацию в размере 7,027 млн. евро для 19 самоуправлений, в соответствии с протоколом соглашения и разногласий между Кабинетом министров и Латвийским союзом самоуправлений (ЛСС), который был утвержден правительством во вторник.

Стороны договорились о предоставлении в 2024 году единовременной дополнительной дотации самоуправлениям, чей выравненный доход на выравниваемую единицу ниже 90% от среднего выравненного дохода.

Дополнительная разовая дотация составит 1 484 712 евро для Даугавпилса, 873 072 евро для Резекненского края, 706 715 евро для Краславского края, 696 555 евро для Лудзенского края и 650 751 евро для Аугшдаугавского края.

Единовременная дополнительная дотация составит 323 948 евро для Резекне, 201 441 евро для Алуксненского края, 366 546 евро для Балвского края, 136 526 евро для Южнокурземского края, 120 246 евро для Гулбенского края и 259 617 евро для Екабпилсского края.

Кулдигское самоуправление получит 325 587 евро, Ливанское — 91 747 евро, Мадонское — 150 145 евро, Прейльское — 255 861 евро, Талсинское — 137 827 евро, Валкское — 139 324 евро, Вараклянское — 56 871 евро и Вентспилсское — 49 505 евро.

Представители Министерства финансов сообщили на заседании правительства, что в настоящее время нет ни одного самоуправления, бюджет которого благодаря дотации увеличился бы менее чем на 4%. Председатель ЛСС Гинтс Каминскис сказал, что он увидел желание министров решить ряд проблем и уменьшить региональное неравенство, но работа в этом направлении еще не закончена.

"Мы видим, что в незавидном положении могут оказаться не только все самоуправления Латгале, но и Кулдига, Талси, Валка. Ситуация не нормальная. В 2024 году для большого числа самоуправлений этих 4% будет недостаточно, чтобы покрыть обязательные расходы", — сказал Каминскис.

Он уточнил, что это связано со значительным увеличением расходов из-за повышения минимальной заработной платы и жилищных пособий, а проблема недостаточных доходов связана с перераспределением налоговых поступлений в пользу государства.

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