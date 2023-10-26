В Латвии должна быть нулевая толерантность к разжиганию этнической ненависти, и возможные конфликты между иностранными студентами Рижского университета Страдиня оцениваются серьезно, заявил министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3.

По словам главы МИД, мы в Латвии живем в очень мирном обществе и нельзя допускать, чтобы "вдруг началось то, что никому не нужно", сообщило агентство LETA.

Если выяснится, что кто-то из студентов Рижского университета Страдиня разжигает этническую ненависть, это может закончиться не только изгнанием из вуза, но и из страны, подчеркнул Кариньш.

Министр иностранных дел признал, что мир и Европу может захлестнуть волна антисемитизма или антиисламизма. При этом он напомнил, что террористами является ХАМАС, а не палестинцы. "ХАМАС — это террористы, которые контролируют часть палестинской территории — сектор Газа, и это одно очень важное отличие, но в порыве эмоций кто-то об этом отличии может забыть", — сказал политик.

Кариньш подчеркнул, что очень важно удержать в нашей стране "спокойную температуру", и сейчас это удается, однако сообщения о том, что происходит между студентами Рижского университета Страдиня вызывают опасения.

В среду, 25 октября, стало известно, что несколько граждан Израиля и евреев, обучающихся в Рижском университете Страдиня столкнулись с угрозами и разжиганием вражды. Некая студентка вуза заявила, что с началом войны в Израиле возросло разжигание ненависти против израильтян, обучающихся в вузе. Известно, что в Рижском университете Страдиня традиционно обучается много студентов-иностранцев.

Министерство образования и науки заявило, что оценит ситуацию в вузе в связи с возможным конфликтом между иностранными студентами. Также Министерство образования связало с Министерством здравоохранения, в подчинении которого находится вуз, а таже Министерством иностранных дел и Министерством внутренних дел, чтобы не допустить эскалацию.

Reaģējot uz satraucošajiem signāliem par iespējamiem konfliktiem starp ārvalstu studentiem @RSUinfo, IZM ir sazinājusies ar @veselibasmin,kuras padotībā ir RSU, @Arlietas un @IeM_gov_lv, lai skaidrotu situāciju un novērstu tās eskalāciju, jo studentu drošība ir mūsu prioritāte. — Izglītības un zinātnes ministrija (@IZM_gov_lv) October 25, 2023

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