Несколько граждан Израиля и евреев, обучающихся в Рижском университете им. Страдиня (РУС), столкнулись с угрозами и разжиганием вражды.

Это привело к глубоким разногласиям среди студентов РУС и сомнениям в том, что университет делает достаточно для разрешения этой ситуации. Студентка РУС Роми (имя изменено) говорит, что с началом войны в Израиле возросло разжигание ненависти против израильских студентов. Это наблюдала не только Роми, но и другие. Об этом сообщает LETA со ссылкой на TVnet.

"Некоторые студенты не чувствуют себя в университете в безопасности, и университет, похоже, боится своих студентов-мусульман. Иностранные студенты также участвуют в антисемитских акциях, особенно студенты из Швеции. Есть примерно 150 студентов, которые делятся разжигающими ненависть текстами в социальных сетях и в университете и призывают других делать то же самое. Большинство израильских студентов вообще с ними не разговаривают. Но не всегда удается избежать контакта. На лекции по стоматологии однокурсница подошла к студентке еврейско-немецкого происхождения и при всех сказала: "К черту Израиль, пусть Палестина будет свободна". Следует подчеркнуть, что она еврейка, а не израильтянка", — говорит Роми.

Студентка говорит, что однокурсники выступают против всех своих знакомых евреев, израильтян и их друзей из других стран.

"Они посылают этим людям угрозы из фейковых профилей в соцсетях. Один студент отметил Израильско-еврейскую студенческую ассоциацию на своей странице в Instagram и призвал всех жаловаться на нас и быть против нас. За что? Мы разместили фотографии с мероприятия у памятника Свободы, где почтили память погибших друзей, членов семьи и детей", — говорит она

Как сообщает агентство LETA, Министерство образования и науки (МОН) рассмотрит ситуацию в РУС из-за конфликта между иностранными студентами в связи с происходящим в Израиле.

МОН связалось с Министерством здравоохранения, в ведении которого находится вуз, Министерством иностранных дел и Министерством внутренних дел, чтобы прояснить ситуацию и не допустить ее эскалации.

В свою очередь, в вузе агентству LETA сообщили, что пока не получено доказательств заявлений студента, которые приводятся в статье, однако учебное заведение реагирует на каждое подобное сообщение и оценивает их индивидуально.

"Учитывая текущую геополитическую ситуацию, вполне понятно, что студенты, которых это касается лично, крайне обеспокоены и реагируют с особой чувствительностью", — заявили в университете, добавив, что на данный момент информации о физических нападениях не поступало.

В РУС подтвердили, что получены сообщения о некорректных высказываниях в социальных сетях и в разговорах между студентами, но не уточнили, сколько таких сообщений поступило. Информация о двух случаях передана в СГБ.

В СГБ подтвердили, что служба информирована о ситуации среди иностранных студентов РУС и проводит ее изучение. В настоящее время более подробных комментариев СГБ не дает.

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