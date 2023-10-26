Новое название столичного железнодорожного вокзала "Центральная станция Рига" (Centrālā stacija Rīga) на латышском языке — ошибочно. Единственно правильное написание — "Рижская центральная станция" (Rīgas Centrālā stacija). Об этом в интервью LSM заявила доцент факультета гуманитарных наук Латвийского университета Илзе Локмане.

Новое название было установлено на здании вокзала накануне. Обеспокоенность тем, что новое название не соответствует нормам латышского языка, уже успели высказать несколько пользователей соцсетей. Свой комментарий дала и Илзе Локмане.

"На латышском языке правильно был бы "Рижская центральная станция" (Rīgas Centrālā stacija) и никак иначе. И на самом деле я понимаю, что надписи иногда могут содержать отклонения от языковых норм. Но я думаю, что в этом случае это можно было бы решить и по-другому. Как уже было верно отмечено, одним из вариантов могло бы быть заключение слова "Рига" в кавычки", — пояснила лингвист.

Впрочем, с замечаниями не согласились на предприятии Latvijas dzelzceļš.

"Мы понимаем, что в Твиттере развернулись жаркие дискуссии, но в то же время считаем, что изображение этого названия лингвистически и визуально корректно. Мы не получили никаких возражений от властей по поводу этой формы вывески. И мы считаем положительным то, что одно из центральных мест Риги, так сказать, снова носит имя Риги. И отныне станцию будет легко узнать", – сказала представитель LDz Иева Видруска.

Размещение новой вывески ранее было согласовано с Департаментом городского развития Рижской думы.

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