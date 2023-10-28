Портал Tvnet подал апелляционную жалобу на приговор Рижского городского суда, который отклонил жалобу портала на административный штраф в размере 8500 евро, наложенный Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) за предполагаемое неправильное использование слова "депортация", сообщили в суде. (На фотографии главный редактор Tvnet Томс Островскис).

Теперь дело будут рассматривать в Рижском окружном суде. Дата рассмотрения пока не назначена.

Как уже сообщалось ранее, NEPLP применил к порталу Tvnet штраф в размере 8500 евро за то, что, по мнению совета, в цикле программ на русском языке "Кто вам платит?" неправильно было использовано слова "депортация". Причем это слово употребил не ведущий программы, а интервьюируемый политик — депутат Сейма от "Стабильности" Алексей Росликов. Таким образом политик охарактеризовал запланированное выдворение из страны граждан России, которые не сдадут экзамен по латышскому языку для сохранения права постоянно проживать в Латвии.

В приговоре Рижского городского суда говорится, что Tvnet призывается к ответственности не за использование самого понятия "депортация", а за то, что не обеспечил, чтобы факты и события в передаче отражались честно, объективно, с подобающей точностью и нейтральностью, способствующей обмену мнениями и соответствующей общепринятым принципам журналистики и этики.

По мнению суда NEPLP обоснованно указал на то, что гость программы может высказывать любое мнение, однако журналистам, вне зависимости от цели программы, следует профессиональности вести разговор, избегая подачи неточной информации, в случае необходимости реагировать на сказанное гостей, поясняя аудитории обстоятельства. В конкретом случае ведущие программы никаким образом не отреагировали на распространяемую информации, а напротив поддержали сказанное гостем, не вмешавшись и придав еще больший вес недостоверной информации, считает суд.

Также суд пришел к выводу, что слово "депортация" в отношении поправок к Иммиграционному закону и связанной с ними деятельностью используется некорректно и вводит в заблуждение, поскольку в Иммиграционном законе используется термин "принудительное выдворение". К тому же массовые депортации, организованные оккупационной властью СССР в Балтии в 1941 и 1949 годах, нарушающие Женевскую конвенцию 1949 года, не могут сравниваться с законными действиями государства, установленными Иммиграционным законом. И ни исторически, ни юридически депортация не сравнима с принудительным выдворением.

Суд подчеркивает, что, вопреки заявлению Tvnet, в программе не был разъяснен контекст информации, чтобы зрители могли получить полное представление о ситуации. Поэтому в действиях ведущих можно обнаружить нарушение принципа нейтралитета.

Кроме того, заданные вопросы или комментарии ведущих не рассматриваются как мнение, поскольку журналисты, проводя дискуссию по какому-либо вопросу, по мнению суда, не выражают свое личное мнение, а стремятся получить максимально точную информацию по рассматриваемой теме. Исключением являются комментарии или мнения ведущих, если они выделены отдельно. В конкретном случае такого отделения мнений не наблюдается, полагает суд.

Одновременно суд отклонил указание отклонил аргумент Tvnet, указавшего, что у электронных средств массовой информации есть право на свободу слова, как необоснованный. По мнению суда, свобода слова считается одной из важнейших базовых ценностей демократического государства, но свобода слова не означает вседозволенность и не отменяет существующие правовых нормы, регулирующие создание электронными СМИ программ и передач. Суд полагает, что NEPLP никоим образом не пыталcя ограничить право СМИ на свободу слова.

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