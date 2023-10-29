Армения столкнулась с посткарабахским гуманитарным кризисом и массовым притоком армян в страну, сообщает пресс-служба МИД Латвии.
После военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе 19 сентября более 100 000 человек покинули регион в течение нескольких дней, что оказало огромное социальное и экономическое давление на Армению.
"Финансовая поддержка Латвии поможет удовлетворить самые насущные гуманитарные потребности карабахских армян и поддержать тех, кто находится в кризисной ситуации", - отмечает латвийский МИД.
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