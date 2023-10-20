Армянские власти чувствуют себя "преданными Кремлем", и в этой ситуации ЕС считает своей обязанностью помочь Еревану, говорят в Брюсселе. Совет ЕС по иностранным делам впервые обсудит укрепление безопасности Армении.

В Европейском Союзе констатируют радикальную перемену настроений в Армении. "Армения изменила свою позицию в отношении России",- заявил в пятницу, 20 октября, высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе, сославшись на премьер-министра Армении Никола Пашиняна. "Они почувствовали, что Москва их предала, и на то были веские причины, и они столкнулись с новой ситуацией. Наша обязанность — помочь и поддержать Армению в этих переменах", — сказал чиновник.

В понедельник, 23 октября, Совет ЕС по иностранным делам впервые обсудит различные способы поддержки Армении и укрепления ее обороноспособности. Евросоюз намерен помочь Еревану в финансовом плане, в частности, в вопросах, связанных с демократией, а также с безопасностью и способностью противостоять кибератакам и гибридным атакам, сообщили в Брюсселе.

"Мы должны быть крайне бдительны в отношении того, что Россия может сделать в Армении", — подчеркнул высокопоставленный чиновник ЕС.

Брюссель опасается нападения Азербайджана на Армению

Евросоюз беспокоят любые потенциальные попытки подорвать территориальную целостность, суверенитет и безопасность Армении. "Это то, что вызывает серьезные опасения, и мы четко сказали об этом президенту Алиеву и азербайджанским представителям", — сказал чиновник, добавив, что эти опасения Брюсселя до Баку донесли в том числе председатель Евросовета Шарль Мишель, верховный дипломат Жозеп Боррель и спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар.

На этом фоне гражданская наблюдательная миссия ЕС в Армении, скорее всего, будет усилена, сказал высокопоставленный чиновник в Брюсселе. Она заработала в январе 2023 года и насчитывает около 100 сотрудников.

Евросоюз оказывает гуманитарную и дипломатическую помощь

Брюссель добивается подписания всеобъемлющего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Ожидается, что до конца октября в Брюсселе пройдет встреча на высшем уровне между лидерами Армении и Азербайджана и главой Евросовета Шарлем Мишелем. О ней было объявлено вскоре после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил поездку на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде 5 октября. Изначально предполагалось, что там будет подписан совместный меморандум между лидерами двух стран, а также Германии, Франции и ЕС. В итоге документ подписали без Алиева.

17 октября президент Армении Никол Пашинян заявил о готовности его страны к сближению с Европейским Союзом, "настолько, насколько ЕС сочтет возможным". Он назвал Брюссель главным партнером Еревана в сфере проведения реформ и поблагодарил за помощь в преодолении гуманитарного кризиса, вызванного массовым перемещением в страну большинства жителей Нагорного Карабаха. При бездействии миротворческой миссии Российской Федерации, около 100 000 человек покинули Нагорный Карабах за одну неделю, напомнил премьер-министр.

В ответ на эскалацию военных действий и бегство тысяч людей из Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года ЕС выделил свыше 10 млн евро в виде гуманитарной помощи Армении. Всего с начала войны в Нагорном Карабахе и вокруг него в 2020 году Еврокомиссия выделила в общей сложности 31,2 млн евро в виде срочной гуманитарной помощи.

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