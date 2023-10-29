Рига и Саласпилс планируют совместно построить велодорожку в Доле на Зирнюсале, сообщили агентству LETA в комитете по сообщению и транспорту Рижской думы.

Велодорожка была запланирована Саласпилсской думой, однако она затронет принадлежащую Рижскому самоуправлению недвижимость на Зирнюсале площадью менее гектара.

Проект строительства велодорожки разработан компанией "RK Projekts" за 14 500 евро, заказчиком выступило Саласпилсское самоуправление.

Планируется, что Рига профинансирует свою часть строительного проекта в размере 2848 евро.

Кроме того, Рижское самоуправление возьмет на себя финансирование своей части строительных работ, надзора за строительством и авторского надзора.

Ранее Рижская дума подписала соглашение с Центральным финансово-контрактным агентством о проекте проектирования и строительства велосипедных дорожек из столицы в Пинки, Улброку и Кекаву.

бщая протяженность новых велодорожек составит 16,6 километров: 5,4 километра - до Улброки, 4,1 км - до Кекавы, 7,1 км - до Пиньки. Общая сумма проекта составляет 25,6 миллионов евро.

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