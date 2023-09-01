Рижская дума подписала соглашение с Центральным финансово-контрактным агентством о проекте проектирования и строительства велосипедных дорожек из столицы в Пинки, Улброку и Кекаву. Общая сумма проекта составляет 25,6 миллионов евро, сообщает агентство LETA.

Как отметили в городском самоуправлении, новые велодорожки повысят мобильность населения и улучшат качество окружающей среды. Общая протяженность новых велодорожек составит 16,6 километров: 5,4 километра до Улброки, до Кекавы — 4,1 километра, до Пиньки — 7,1 километра.

В самоуправлении отмечают, что столичный регион нуждается в единой велосипедной сети — существующая велоинфруктура развита фрагментарно. "

"Поэтому необходимо построить единую и непрерывную велосипедную инфраструктуру магистрального значения, которая также снизит количество велосипедных аварий. Реализация проекта обеспечит максимально независимое и безопасное движение микромобильности, на которое не влияет движение пешеходов и частного транспорта в городе. Это создаст для жителей возможность использовать велосипед и другие транспортные средства с микромобильностью, которые являются эффективным средством передвижения в часы пик", — отмечается в сообщении пресс-службы РД.