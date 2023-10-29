В ходе проверки Рижской думы подтвердились обвинения в отсутствии контроля над договором на содержание дорог, сообщает программа TV3 Nekā personīga.

Летом этого года, после споров по поводу контроля за ремонтными работами на улицах Риги, произошли столкновения партий "Прогрессивные" и "Новое Единство", и коалиция Рижской думы распалась. Пост мэра оставил Мартиньш Стакис ("Прогрессивные"), а на его место пришел Вилнис Кирсис.

Было начато расследование о том, не переплатило ли Рижское самоуправление за ремонт улиц в столице, но его не удалось завершить в необходимые сроки, что не дало однозначного ответа относительно того, действовали ли чиновники Департамента сообщения РД легально или нет. А недавно завершенный отчет Департамента ревизии и аудита Рижской думы подтверждает высказанные ранее обвинения в отсутствии контроля в этой сфере, сообщает программа.

Основные обвинения заключались в том, что никто в самоуправлении Риги не контролировал, сколько асфальта было использовано в выравнивающем слое, который укладывается под верхний слой, и что крупные работы по асфальтированию были поручены ремонтнику дороги, а не дорожникам, что может быть дешевле на 40%. Исполняющий обязанности начальника Департамента сообщения РД Янис Вайводс и руководитель Управления инфраструктуры Андрейс Уртанс в июне были отстранены от должностей по подозрению в нанесении ущерба самоуправлению. Но расследование не было завершено, и оба чиновника по-прежнему продолжают свою работу.

После избрания Кирсиса председателем Рижской думы он поручил Ревизионно-ревизионной комиссии проверить, как работает система внутреннего контроля в Департаменте сообщения.

В настоящее время действуют заключенные четыре года назад соглашения по содержанию улиц на правом и левом берегу Даугавы. Индексация к этому договору применяется каждый год, и в этом году Рижская дума выделила на содержание улиц более 41 миллиона евро.

Как отмечает программа, обслуживанием улиц на обоих берегах города занимались AS "Ceļu pārvalde" (частично принадлежит семье Адыгезала Мамедова) и "Rīgastilti" (крупнейшим владельцем является Албинас Ясайтис). За правый берег отвечала SIA "Pilsētas eko serviss", за левый - SIA "Roadeks" (частично принадлежала семье Гунтиса Равиньша и экс-премьеру Андрису Шкеле).

Контракт был предназначен для поэтапного ремонта выбоин в экстренных ситуациях. Контракт на работы предусматривает относительно высокую стоимость квадратного метра. И в рамках этого контракта Департамент сообщения РД заказал замену дорожного покрытия на сотнях метровых участках улиц Риги, когда можно было более выгодно привлечь к тендерам предпринимателей.

Аудит не оценил стоимость работ. Проверка показала, что в этом году на 12 объектах в Риге было обновлено дорожное покрытие, еще на одном работы продолжаются.

Проверка подтвердила ранее озвученные подозрения, что у ведомства нет документов, которые могли бы подтвердить, сколько асфальта уложено в выравнивающий слой. Департамент не проводит регулярных замеров, показывающих засыпанный осадок и площадь поврежденного участка, а фактически выполненные работы измеряются только в тоннах уложенного асфальтобетона, о чем сообщает застройщик.

В ходе проверки выяснилось, что компания Roadeks, не имеющая договора с Департаментом сообщения по поводу правого берега Даугавы, провела на правобережье капитальные работы по восстановлению асфальтового покрытия. В ведомстве пояснили, что к работам на правом берегу Roadeks привлекался в качестве субподрядчика фирмы SIA "Pilsētas eko Serviss", а работы по асфальтированию проводились по мере необходимости с 2019 года.

Мэр Риги пока не ознакомился с результатами проверки. Исполнительный директор Риги Янис Ланге попросил Юридический департамент Рижской думы оценить завершившуюся проверку, в которой должно быть указано, станет ли она основой для оценки ответственности госслужащих.

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