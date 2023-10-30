В последние недели местные активисты распространяли утверждения о том, что в закрытой части Кабинета министров рассматривался документ, предусматривающий эвакуацию латвийского правительства в случае кризиса. В Министерстве сообщения порталу Delfi заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Поводом для домыслов о том, что правительство "планирует побег", стал рассмотренный в закрытой части заседания Кабмина 24 октября доклад "Об использовании авиаперевозок AS Air Baltic Corporation в случае государственной угрозы".

Дезинформаторы, например, Рудольф Бреманис, интерпретировали этот доклад как свидетельство того, что "в случае войны правительство убежит первым". Видеоролик Бреманиса, в котором это утверждается, на нескольких платформах за несколько дней набрал десятки тысяч просмотров.

В Минсообщения заявили, что такие интерпретации не соответствуют действительности, поскольку доклад был о возможностях использования авиационного флота в чрезвычайных ситуациях.

"В рамках всеобъемлющей защиты должны быть разработаны алгоритмы использования авиации для эвакуации гражданского населения или репатриации в чрезвычайных ситуациях. В докладе ничего не говорится об эвакуации министров или должностных лиц, и любые такие его интерпретации следует расценивать как умышленную дезинформацию", — сказали в министерстве.

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