Воздушный мост, или так называемый мост ВЭФ в Риге, в будущем может быть без брусчатки и с более широкой велосипедной и пешеходной дорожкой. Такая информация прозвучала на онлайн-мероприятии Департамента внешнего пространства и мобильности о разработке проекта реконструкции Воздушного моста, сообщает агентство LETA.

В качестве одного из запланированных решений были упомянуты расширенные тротуары и велосипедная дорожка, а также опоры контактной сети, вынесенные за пределы зоны движения транспорта.

В будущем планируется предусмотреть полосу общественного транспорта вдоль трамвайных путей.

Также планируется заменить брусчатку на асфальт.

Все изменения не позволят увеличить скорость движения транспортных средств, она может быть сохранена на уровне 30 километров в час.

Реконструкция моста повлияет и на движение транспорта на прилегающих улицах.

В ходе реконструкции ширина моста может увеличиться, а проезжая часть может стать уже. Высота моста также может увеличиться в связи с запланированными требованиями электрификации латвийской железной дороги.

Как сообщалось ранее, строительный проект “Разработка минимального состава строительного проекта Воздушного моста” разрабатывает объединение компаний Ceļuprojekts и BRD projekts.

На данный момент разработчики проекта в сотрудничестве с самоуправлением и Latvijas dzelzceļš завершают стадию разработки проекта строительства с минимальным составом.

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