В четверг, Сейм в первом чтении поддержал разработанный Министерством юстиции (МЮ) пакет законопроектов, с помощью которых планируется ввести в Латвии институт партнерства. Депутат Антонина Ненашева назвала этот день историческим.

Законопроекты имеют срочный характер, а это значит, что они будут рассматриваться в двух чтениях вместо трех. Окончательное чтение законопроектов ожидается на следующей неделе, 9 ноября.

В Министерстве юстиции ранее сообщили, что принятие законопроекта станет исполнением решения Конституционного суда от 12 ноября 2020 года.

Как сообщает Минюст, партнерство станет новым способом юридически закрепить отношения между двумя взрослыми людьми и предоставить им определенный вид социальной и экономической защиты.

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