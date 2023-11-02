В четверг, 2 ноября, Сейм рассматривает разработанный Министерством юстиции пакет законопроектов о введении в Латвии института партнерства, чтобы тем самым выполнить решение Конституционного суда. Оппозиционные депутаты выразили опасения, что партнерство является началом пути к однополым бракам. Депутаты от коалиции отрицали это.



Как сообщает Минюст, партнерство станет новым способом юридически закрепить отношения между двумя взрослыми людьми и предоставить им определенный вид социальной и экономической защиты.

В четверг Сейм принял решение включить законопроекты в повестку дня сегодняшнего заседания, сегодня же они рассматриваются в первом чтении.Вопрос уважения к человеку

В начале заседания Эдвард Смилтенс из "Объединенного списка" ("ОС") возражал против быстрого продвижения законопроектов, так как это фактически исключает возможность провести качественную дискуссию в обществе и людям высказать свое мнение. Политик также заявил, что Сейм начинает путь к фактической легализации однополых браков в Латвии.

"Пакет законопроектов подготовлен небрежно. Нет ответов о том, какова связь и контекст с институтом семьи, каков контекст с институтом брака, нет ответа, насколько расширены эти поправки будут в будущем", — заявил Смилтенс. Он призвал передать пакет законопроектов о партнерстве на народное обсуждение.

Депутат от коалиции Эдмунд Юревиц ("Новое Единство") на это ответил, что разработанные Минюстом законопроекты "полностью соответствуют ценностям, закрепленным в Конституции, решают практические вопросы, являются сбалансированными и гуманными"."Я уверен, что и сегодня дискуссия будет не о сути законопроекта, а латвийское общество будут намеренно запугивать, подстрекать и расшатывать из-за политических интересов", — такпрогнозировал Юревиц ход рассмотрения законопроекта. По его словам, пакет законопроектов касается уважения к человеку и гуманитарных вопросов, не затрагивая институт брака и права детей, "чем как раз и пугают противники по политическим причинам".

"Мне, как мужчине, центристу, крещенному в лютеранской церкви, трудно понять, как можнопротивостоять такому решению, которое предусматривает только практические и гуманные решения для людей", — сказал депутат.

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