Министр финансов Арвилс Ашераденс сегодня передал председателю Сейма Дайге Миерине проект государственного бюджета на 2024 год.

В традиционной передаче портфеля с бюджетом участвовал также председатель комиссии по бюджету и финансам Янис Рейрс и представители Минфина.

Передавая спикеру портфель с пакетом законопроектов, министр финансов охарактеризовал разработанный правительством "бюджет безопасности и устойчивости" на 2024 год как "очень хороший".

Ашераденс подчеркнул, что правительство сдержало свое слово, выделив средства на обеспечение безопасности государства, что является одним из трех приоритетов, а также на развитие здравоохранения и образования.

Миериня подчеркнула, что парламент рассмотрит бюджет по возможности быстро и уже 9 ноября будет принято решение о его передаче в комиссии. Как отметила спикер, уже сейчас очевидно, что у депутатов будут свои предложения по бюджету.

Как уже ранее сообщалось, правительство в среду поддержало проект госбюджета на 2024 год и бюджетные рамки на 2024, 2025 и 2026 годы, Поступления государственного консолидированного бюджета в следующем году запланированы в размере 14,486 млрд евро, расходы — 16,212 млрд евро.

Доходы общего правительства, которые охватывают всю структуру государственного и муниципального управления, а также учреждения социального страхования, в следующем году запланированы в размере 17,8 млрд евро, расходы — в размере 19,1 млрд евро. Таким образом, в 2024 году дефицит бюджета правительства планируется в размере 1,3 млрд евро, или 2,8% от внутреннего валового продукта (ВВП).

В 2025 году дефицит бюджета запланирован на уровне 2,3% ВВП, а в 2026 году — 0,9% ВВП.

Государственный долг в следующем году прогнозируется в размере 18,6 млрд евро, или 41% ВВП.

Тремя приоритетами бюджета названы внутренняя и внешняя безопасность, образование и здоровье.

По сравнению с бюджетом 2023 года запланированные на 2024 год доходы госбюджета предусмотрены на 1,763 млрд евро больше, а расходы превысят объем 2023 года на 1,538 млрд евро.

Планируемые поступления основного бюджета составляют 10,016 млрд евро, а расходы — 12,148 млрд евро. При этом поступления в специальный бюджет запланированы в размере 4,761 миллиарда евро, а расходы — в размере 4,356 миллиарда евро.

При подготовке бюджета использован прогноз внутреннего валового продукта (ВВП) в фактических ценах на 2024 год в размере 45,524 млрд евро, на 2025 год — 48,338 млрд евро и на 2026 год — 51,122 млрд евро. При подготовке бюджета использован прогноз темпа роста ВВП на 2024 год на 2,5%, на 2025 год — на 2,9%, на 2026 год — на 2,9%.

Ежегодное общее допустимое увеличение займов самоуправлений в 2024 году определено в размере 198,734 млн евро, в том числе 23,596 млн евро предусмотрены Рижскому самоуправлению на проект "Путепровод с улицы Твайка на Кундзиньсалу". В 2025 и 2026 годах общее допустимое увеличение ежегодных заимствований составляет 118,138 млн евро. При подготовке закона о госбюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы ежегодное допустимое увеличение заимствований будет уточнено.

Законопроектом о бюджете установлено, что распределение поступлений подоходного налога с населения между государственным бюджетом и бюджетами самоуправлений в 2024, 2025 и 2026 годах является следующим: для бюджетов самоуправлений — 75% и для госбюджета — 25%.

В госбюджете следующего года, помимо существующих госпрограмм, новые правительственные программы и приоритеты будут профинансированы на сумму 783,5 млн евро.

Правительство выделило существенное дополнительное финансирование на укрепление внутренней и внешней безопасности страны. По этой позиции предусмотрено финансирование на повышение вознаграждения занятых в органах Министерства внутренних дел и Министерства юстиции, обеспечение мер по внешней безопасности государства и создание инфраструктуры внешней границы.

Кроме того, предусмотрены средства на укрепление кибербезопасности, укрепление жизнеобеспечения структурных подразделений Государственной пожарно-спасательной службы и другие мероприятия. В 2027 году планируется достичь объема финансирования обороны страны в размере 3% ВВП.

Важнейшим в сфере образования является финансирование графика повышения зарплат педагогов с 1 января 2024 года. Кроме того, дополнительное финансирование предусмотрено для реализации последовательного перехода на обучение на государственном языке, приобретение учебных пособий и разработку цифровых учебных пособий. Предусмотрено также финансирование высшего образования и науки, укрепления сферы естественных наук и технологий в образовательных учреждениях и других мероприятий.

На улучшение услуг и повышение качества здравоохранения предусмотрено дополнительно 275 млн евро. В госбюджете 2024 года предусмотрено дополнительное финансирование для повышения доступности компенсируемых лекарств, включая новые медикаменты. Министерство финансов отмечает, что в результате сократятся очереди пациентов и откроются более широкие возможности для получения необходимых обследований и процедур. Дополнительные бюджетные средства будут вложены в область сердечно-сосудистого здоровья, поддержку онкологических пациентов и повышение доступности стоматологических услуг для детей. В следующем году также будет продолжено повышение зарплат медиков.

На укрепление потенциала и обеспечение конкурентоспособности независимых учреждений, в том числе общественных электронных средств массовой информации, предусмотрено дополнительно 18 млн евро. На выполнение нормативов и судебных решений предполагается направить более 17 млн евро.

Для реализации заявленных отраслями приоритетов в 2024 году дополнительно предусмотрено почти 176 млн евро. Так, на приоритет Министерства экономики — поддержку инноваций и экспорта — предусмотрено 6 млн евро. В свою очередь, в сфере земледелия основное финансирование запланировано на поддержку укрепления экономической жизнеспособности сельского хозяйства и устранение последствий кризисов, а также на поддержку инвестиций в укрепление конкурентоспособности плодоводческих и овощеводческих хозяйств и повышение экспортной способности.

Министерству сообщения предусмотрено выделить 40 млн евро, в том числе 19 млн евро предусмотрены на содержание публичной инфраструктуры железной дороги и 19 млн евро составит дотация на покрытие убытков общественного транспорта.

Среди поддержанных отраслевых приоритетов — меры Министерства благосостояния на сумму 32,6 млн. евро. В частности, средства предусмотрены на расширение круга и размера доплат к пенсиям по старости и инвалидности, меры по поддержке семей и детей, а также повышение размера вознаграждения ассистентов и сопровождающих лиц с инвалидностью.

До 75 млн евро предназначено для меры в области климата и энергетики — компенсацию роста тарифов на электроэнергию.

В пакет законопроектов, сопровождающих госбюджет на 2024 год, включено 19 законопроектов.

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