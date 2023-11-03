"Над серьезными налоговыми изменениями мы начнем работать в следующем году. Это может стать одной из наших следующих неотложных задач. Возможно, все уже забыли, но правительство работает меньше двух месяцев — даже не полтора. Это дискуссия для следующего года, потому что до сих пор мы достаточно быстро продвигаемся с теми вещами, которые были обещаны", — сказала премьер-министр Эвика Силиня в программе Spried ar Delfi.

