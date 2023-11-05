Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением от имени всех стран ЕС относительно намерения России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Европейский Союз, включая Латвию, осуждает это решение России, сообщает пресс-служба латвийского МИД.

МИД Латвии подчеркивает, что "такой шаг ставит под угрозу существующую архитектуру международного нераспространения оружия массового уничтожения и подрывает уже предпринимаемые усилия по разоружению. ЕС призывает Россию продолжать уважать цель и намерение договора — не проводить ядерные испытания.

"Все государства-члены ЕС ратифицировали ДВЗЯИ и уже много лет работают над его закреплением и вступлением в силу. Договор является инструментом, имеющим решающее значение для ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия. Он устанавливает строгий набор норм против ядерных испытаний, которые соблюдаются во всем мире. Для международного мира и безопасности крайне важно, чтобы все государства полностью соблюдали мораторий на испытательные ядерные взрывы или любые другие ядерные взрывы и воздерживались от любых действий, противоречащих объекту и цели Договора", - отмечает латвийский МИД.

"После Конференции 2021 года, ДВЗЯИ ратифицировали восемь новых стран, что позволило добиться значительного прогресса в универсальном применении Договора. Хотя ДВЗЯИ ратифицировали 178 стран, он не вступил в силу, поскольку восемь стран из первоначального списка из 44 стран в Приложении 2 не ратифицировали его. Неоправданное намерение России, включенной в этот список, отозвать ратификацию договора является серьезным шагом назад в поддержке Россией архитектуры международной безопасности, которая подрывает нынешние усилия по нераспространению ядерного оружия и разоружению. ЕС призывает Россию продолжать уважать цель и намерения этого соглашения", - добавляет МИД.

ЕС также призывает все страны, которые еще не сделали этого, подписать и ратифицировать ДВЗЯИ без предварительных условий и дальнейших задержек.

Как сообщалось, 2 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Закон, ранее одобренный обеими палатами российского парламента, вступает в силу с момента опубликования.

Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят Генассамблеей ООН в 1996 году. Соглашение вступает в силу в случае, если его ратифицируют 44 государства, указанные в тексте документа. Соответствующая процедура до сих пор не прошла, в частности, в США, Китае и Израиле — внимание на это обращали и российские официальные лица, объясняя выход РФ из договора.

С предложением отозвать решение о ратификации договора в начале октября выступил сам Путин. Сразу после этого рассмотрение соответствующего законопроекта анонсировал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий утверждал, что и после отказа от ратификации соглашения Россия продолжит соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний. При этом Путин ранее заявлял об "успешных" испытаниях "Буревестника" — межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной силовой установкой.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram