Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят Генассамблеей ООН в 1996 году. Соглашение вступает в силу в случае, если его ратифицируют 44 государства, указанные в тексте документа. Соответствующая процедура до сих пор не прошла, в частности, в США, Китае и Израиле — внимание на это обращали и российские официальные лица, объясняя выход РФ из договора.