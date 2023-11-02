Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Документ опубликован на российском Официальном интернет-портале правовой информации.
Закон, ранее одобренный обеими палатами российского парламента, вступает в силу с момента опубликования.
Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят Генассамблеей ООН в 1996 году. Соглашение вступает в силу в случае, если его ратифицируют 44 государства, указанные в тексте документа. Соответствующая процедура до сих пор не прошла, в частности, в США, Китае и Израиле — внимание на это обращали и российские официальные лица, объясняя выход РФ из договора.
С предложением отозвать решение о ратификации договора в начале октября выступил сам Путин. Сразу после этого рассмотрение соответствующего законопроекта анонсировал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий утверждал, что и после отказа от ратификации соглашения Россия продолжит соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний. При этом Путин ранее заявлял об "успешных" испытаниях "Буревестника" — межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной силовой установкой.