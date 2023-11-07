В этом сезоне люди чаще всего болеют Covid-19, отметила в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 главный специалист по инфекционным заболеваниям Рижской восточной клинической университетской больницы, профессор Рижского университета Страдиня Людмила Виксна.

По ее словам, если сравнивать нынешний сезон с прошлым годом, то в больницах было гораздо меньше пациентов с основным диагнозом Covid-19.

К тому же не стоит забывать о гриппе, он распространяется, поэтому необходимо прививаться, подчеркнула профессор.

Заболеваемость растет с увеличением частоты контактов среди населения. Не следует также забывать, что в осенне-зимний период у людей часто ослабляется иммунитет.

Виксна также отметила, что люди прививаются, но, как правило, те, кто был привит ранее, однако в тех группах, где "мы хотели бы видеть увеличение", резких изменений не наблюдается.

Профессор напомнила, что особенно нуждаются в вакцинации люди старше 65 лет.

Как уже ранее сообщалось, самое подходящее время для прививок от гриппа и Covid-19 — октябрь и ноябрь.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram