Президент Латвии Эдгар Ринкевич подал в Сейм законодательную иницивативу о безопасной среде в школе, сообщил агентству LETA советник по вопросам коммуникации главы государства Мартиньш Дрегерис. Вопрос безопасности в школах вновь поднялся после случаев насилия в некоторых учебных заведениях.

Во вторник, 7 ноября, президент подписал и отправил в Сейм законодательные инициативы, которые предусматривают внесение изменений в Закон "Об образовании" и Закон "О праздничных, памятных и отмечаемых днях".

Досмотр личных вещей

В письме, адресованном Президиуму Сейма, президент акцентирует, что безопасность в образовательных учреждениях должна быть приоритетом, без этого невозможен качественный учебный процесс. Ринкевич подчеркивает, что право чувствовать себя в безопасности есть и учеников, и у педагогогов, и у остального персонала школ.

"Считаю, законодатель должен действовать, чтобы включить в Закон "Об образовании" ясное регулирование случаев, когда существуют обоснованное беспокойство по поводу угроз насилия или иных значимых рисков безопасности в учебном заведении, который могут создать опасные вещества и предметы, возможно, находящиеся в распорядении учащегося", — считает президент.

Чтобы своевременно предотвратить подобные случаи, Ринкевич предлагает включить в закон четкую норму, предоставляющую руководителю образовательного учреждения право досматривать личные вещи ученика. Президент подчеркнул, что законодатель, соблюдая право образовательных учреждений действовать и одновременно право обучающихся рассчитывать на разумную защиту своих прав и интересов, должен найти разумный баланс, не допускающий произвола с обеих сторон.

"У руководителя образовательного учреждения есть обязанность оценить полученную информацию о насилии против вовлеченных в реализацию учебного процесса, информировать учредителя образовательного учреждения и разрешать ситуацию в образовательном учреждении. В случаях, когда имеются обоснованные подозрения в угрозе насилия или в том, что у учащегося имеются запрещенные или опасные вещества или предметы, которые могут создавать угрозу жизни или здоровью лиц, участвующих в осуществлении образовательного процесса, руководитель образовательного учреждения имеет право проверять личные вещи обучающегося в его присутствии, не унижая достоинства обучающегося. К такой проверке привлекаются минимум два педагога. О факте и результатах проверки руководитель образовательного учреждения незамедлительно информирует родителей обучающегося (лица, которые реализуют опеку). Найденные во время проверки запрещенные в образовательном учреждении вещества или предметы, оборот которых не запрещен, отдаются родителям (лицам, которые реализуют опеку) учащегося. О других запрещенных в образовательном учреждении, оборот которых запрещен, незамедлительно информируется Государственная полиция", — говорится в поправках к Закону "Об образовании", подписанных президентом.

Родителей будут наказывать за непредоставление школе данных о здоровье ребенка

Закон "Об образовании" также содержит норму, определяющую обязанность родителей информировать руководителя образовательного учреждения о состоянии здоровья ребенка и любых других обстоятельствах, которые могут повлиять на освоение образовательной программы и лиц, участвующих в реализации этой программы. Однако на практике встречаются случаи, когда родители не предоставили указанную информацию учебному заведению, и такое непредоставление информации существенно повлияло на освоение образовательной программы и тех, кто участвует в ее реализации.

"К сожалению, делаю вывод, что закрепленная в Законе "Об образовании" обязанность родителей предоставлять образовательному учреждению существенную информацию о ребенке без предусмотренной законом ответственности зачастую не выполняется. Поэтому инициирую законодательную инициативу о признании административным нарушением в сфере образования действия родителей, не предоставляющих в образовательное учреждение сведения, указанные в нормативных актах", — говорится в письме Ринкевича.

В законопроекте, подписанном президентом, говорится, что такое административное нарушение будет караться денежным штрафом размером от 20 до 140 денежных единиц.

День учителя будет отмечаться 5 октября

Также президент Эдгар Ринкевич предлагает внести поправку в Закон "О праздничных, памятных и отмечаемых днях", предусматривающую оговорить, что День учителя отмечается в Латвии 5 октября. В аннотации к законопроекту президент указывает на то, что сейчас День учителя отмечается в первое воскресенье октября, что вносит некую неразбериху у учеников и родителей — когда чествовать педагогов? Определение точной даты внесет ясность, дает понять Ринкевич.

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