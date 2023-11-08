Большинство депутатов Юридической комиссии Сейма постановило передать в Сейм на окончательное утверждение пакет из восьми законопроектов, вводящих в Латвии института партнерства. Историческое решение, к которому Латвия шла почти четверть века, Сейм намерен утвердить завтра, 9 ноября.

Депутат Сейма от Национального объединения Янис Грасбергс предложил заменить по всему тексту законопроекта слово "партнерство" на слово "домохозяйство" и исключить норму о том, что партнерство могут заключить только два лица, состоящие в близких отношениях. Эти предложения были отклонены большинством членов комиссии.

Было принято к сведению только одно предложение — добавить в закон фразу о том, что "партнерство не приравнивается к браку".

Как заявил глава Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство"), с точки зрения юридической техники некорректно пытаться перечислить все, что есть или чего нет в понятии партнерства. В то же время он понимает, что его коллега хочет указать на риски. Это подтвердил и сам Грасбергс, пояснив, что хотел "провести красные линии" и "придать закону дух, а не только букву". По его мнению, существует обоснованное опасение, что понятие партнерства со временем может быть сближено с понятием брака.

Эдгар Таварс из "Объединенного списка", также выразил свою озабоченность. Ссылаясь на прозвучавшее в СМИ заявление Либини-Эгнере о том, что поправки к Закону о нотариате — это "минимум из минимумов", Таварс задал риторический вопрос о том, что тогда является оптимальным или максимальным. По мнению Таварса, партнерство открывает перспективу однополых браков и усыновления детей.

Парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паэглькална объяснила депутатам, что поправки к Закону "О нотариате" регулируют отношения между двумя людьми и государством, а Гражданский закон, который регулирует отношения между двумя людьми, в этом пакете не рассматривается. "Партнерство не может стать браком, поскольку этот вопрос не рассматривается в Гражданском законе", — подчеркнула Паэглькална.

Подробно о пакете законопроектов, вводящих институт партнерства, читайте здесь.

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