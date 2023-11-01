2 ноября Сейм Латвии примет к рассмотрению пакет законопроектов об институте гражданского партнерства. Поправки, которые продвигаются в срочном порядке, касаются однополых пар — но далеко не только их. Все, кто фактически живет семейной жизнью, но не зарегистрировал отношения, могут получить инструменты для решения множества правовых социальных и экономических проблем. Delfi рассказывает о том, что ждет тех, кто захочет заключить гражданское партнерство — если, конечно, парламент все же примет это решение.



Что это за пакет поправок и кого он касается?

В пакет документов, подготовленный Министерством юстиции, входят восемь законопроектов. Они касаются юридических, социальных и экономических аспектов нового института — партнерства. Спектр вопросов достаточно широк: это и права пациентов, и возможность получить пенсию умершего партнера, и многое другое. Изменения касаются тысяч жителей Латвии, а не только однополых пар. Достаточно сказать, что в 2022 году 9,8 тысяч детей появились на свет у пар, которые состоят в браке. Еще шесть тысяч родились вне брака — и это означает, что их родители могут быть гражданскими партнерами (или, в терминологии времен СССР — сожителями).

Каковы аргументы сторонников признания гражданского партнерства?

Сатверсме требует обеспечения правовой, экономической и социальной защиты близких личных отношений между двумя людьми, признала ранее министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство"). В партнерстве смогут состоять живущие по каким-либо причинам вместе люди любой ориентации и любого пола, которые по какой-то причине не хотят или не могут заключать официальный брак. Партнерство может стать удобной формой юридических отношений, к примеру, между двумя пенсионерками, которые не связаны родственными связями, но живут вместе: потому что так выгоднее материально и комфортнее психологически.

Предполагается, что уже в четверг, 2 ноября, пакет законопроектов будет принят к рассмотрению и в тот же день утвержден в первом чтении. Второе окончательное чтение в этом случае состоится в четверг, 9 ноября.

Во время рассмотрения в Сейме в поданные законопроекты могут быть внесены изменения, и окончательная редакция может отличаться от первоначальной, предложенной Министерством юстиции. Однако портал Delfi посчитал нужным рассказать, какие решения изначально предложило Министерство юстиции.

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