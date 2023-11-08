В Латвии 40% домохозяйств живут в перенаселенном жилье, и это один из самых высоких показателей в ЕС, заявило Минэкономики на заседании правительства во вторник. Жилищный фонд в Латвии устарел, и чтобы его обновить, необходимо ежегодно строить 10 тысяч новых квартир, пишет Lsm.lv.

Латвийские домохозяйства не тратят много на жилье — расходы на жилье и коммунальные услуги составляют около 20% конечного потребления жителей Латвии (для сравнения, средний показатель по ОЭСР — около 23%). Низкие расходы на жилье связаны, главным образом, с низкими доходами населения, что в свою очередь скрывает еще одну проблему — низкое качество жилья.

Жилищный фонд страны устарел, новое жилье строится недостаточно, а рынок аренды не развит.

Новое жилье — только 7,6%

По официальным данным, дома, построенные после 2001 года, составляют всего 7,6% от жилого фонда Латвии. В строительстве нового жилья Латвия существенно отстает от Эстонии и Литвы. В 2022 году в Латвии сдано в эксплуатацию 3140 квартир, в Эстонии — 6521, в Литве — 15 888 квартир.

Строительство или покупка нового жилья в основном происходят только в столице и в ее окрестностях, в регионах жилищное кредитование находится на очень низком уровне.

За пределами Риги в Рижского региона за последние 10 лет построено лишь несколько новых многоквартирных домов. В Видземе это 153 новых квартиры, в Курземе — 223, в Земгале — 116, а в Латгале всего 21 новая квартира. Если человек хочет жить за пределами Рижской агломерации в новом, энергоэффективном жилье, найти такое жилье ему будет очень сложно.

Минэкономики считает, что жилищное строительство нужно наращивать в тех населенных пунктах, где развивается бизнес и есть спрос на рабочую силу.

От перенаселенности страдают не только бедные

Домохозяйство считается проживающим в условиях перенаселенности, если менее одной комнаты приходится: на каждую пару, проживающую в домохозяйстве; на каждого человека старше 18 лет; на двоих однополых детей в возрасте от 12 до 17 лет; на ребенка в возрасте от 12 до 17 лет, не подпадающего под предыдущие категории; на двоих детей в возрасте до 12 лет. Под комнатами подразумеваются спальни, гостиные и столовые, а в странах за пределами Европы и кухни.

По сравнению с другими странами ЕС, в Латвии от перенаселенности страдают не только бедные, но и достаточно обеспеченные люди. Причинами перенаселенности Минэкономики считает низкие доходы населения, что мешает купить жилье большей площади, недостаточный жилой фонд для больших семей, осторожную политику кредитования с высоким собственным взносом.

Мало социального жилья

В Латвии социальное жилье составляет лишь 2% от общего жилищного фонда. Кроме того, социальное жилье часто находится в плохом состоянии: 11,5% населения живут в очень плохих жилищных условиях, что значительно выше среднего показателя по ЕС (4,3%).

По данным Бюро омбудсмена за 2018 год, из 3286 свободных муниципальных квартир только 1046 были пригодны для проживания.

Для того чтобы вообще не было очередей на муниципальное жилье, требуется дополнительное финансирование в размере примерно 143 миллионов евро, в том числе 60 млн евро в первоочередном порядке.

Незащищенный средний класс

Как отмечает Минэкономики, существующая поддержка в жилищном вопросе недоступна значительной части домохозяйств. Речь идет о примерно 44% всех латвийских домохозяйств, которые слишком богаты для получения социального жилья или жилищного пособия, но при этом их доходы недостаточны для того, чтобы взять ипотечный кредит и решить свой жилищный вопрос собственными силами.

План Минэкономики — 10 000 новых квартир ежегодно

Чтобы решать все эти проблемы, правительство утвердило 7 ноября "Основные принципы обеспечения доступности жилья на 2023-2027 годы".

Для поддержки уязвимых групп населения Минэкономики хочет разработать новый закон, который охватывал бы те категории лиц, которые нуждаются в муниципальной поддержке для решения жилищных вопросов.

Также необходим механизм, позволяющий человеку получить помощь в другом самоуправлении, а не только в том, где он задекларирован, если есть предложение о работе или рабочее место в другом самоуправлении. Закон также должен предусматривать условия использования арендованных помещений в случаях, когда нуждающиеся или малообеспеченные люди больше не соответствуют критериям, которые стали основанием для предоставления помощи.

Будут рассмотрены возможности изменения пропорции долгосрочных обязательств самоуправлений (пока 75%), если обязательства возникли в результате строительства недорогого арендного жилья, а также возможность продлевать максимальный срок кредитов из Государственной казны предприятиям с муниципальным капиталом, если кредит использован для строительства недорогого арендного жилья.

В нормативную базу могут быть внесены изменения, предусматривающие в отдельных случаях разрешение на застройку муниципальных земель арендными домами.

Планируется также программа поддержки строительства модульных частных домов в регионах, где нет спроса на многоквартирное жилье, но есть нехватка жилого фонда.

Чтобы поддержать домохозяйства со средним и высоким уровнем доходов, нужно расширить условия действующих программ и увеличить интенсивность поддержки в регионах, а также обеспечить доступность кредитов и гарантий на развитие недвижимости для предпринимателей, ведущих свою деятельность в регионах.

С другой стороны, для улучшения существующего жилищного фонда нужно разработать эффективные нормы управления многоквартирными жилыми домами, обеспечив поддержку инвестиций в реновацию. Также планируется разработать типовое решение по повышению энергоэффективности серийных многоквартирных домов.

К 2027 году Министерство экономики планирует следующие результаты:

сократить количество лиц, ожидающих помощи самоуправлений для решения жилищного вопроса, до 3200 (в 2018 году их было 7215);

сократить до 69,2% долю домохозяйств, у которых расходы на жилье вызывают финансовые трудности;

увеличить количество семей с детьми, получивших поддержку в форме гарантии на приобретение или строительство жилья, до 32,8 тысяч;

увеличить количество многодетных семей, получивших поддержку в форме гарантии на приобретение или строительство жилья, до 2400;

увеличить до 9 тысяч количество молодых специалистов и военнослужащих, получивших поддержку в форме гарантии на приобретение или строительство жилья;

сократить долю домохозяйств, указавших на неудовлетворительные жилищные условия, до 22%;

увеличить количество вводимых в эксплуатацию новых квартир до 10 000 в год.

На пресс-конференции после заседания правительства министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) заявил, что план по строительству 10 тысяч новых квартир ежегодно — амбициозный, "но наши ближайшие соседи уже достигают этих показателей, поэтому и мы можем это сделать".

"Трехкратное увеличение строительства жилья — это четкий сигнал каждому инвестору и жителю, в каком направлении государство планирует жилищную политику, и это направление нам необходимо, потому что качество существующего жилого фонда ухудшается с каждым годом", — сказал Валайнис.

В ближайшие месяцы Министерство предложит конкретный план действий и финансирования.

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