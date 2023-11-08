В понедельник, 7 ноября, российский самолет находился в воздушном пространстве Латвии короткий период, сказал агентству LETA командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС) Леонид Калниньш.

На просьбу оценить серьезность инцидента Калниньш заявил, что в любом случае это нарушение государственной границы, на что немедленно отреагировали, но оснований для серьезного беспокойства нет. "Российский самолет короткий период находился на территории Латвии", — сказал командующий НВС, не уточнив, был ли это военный или гражданский самолет.

Публичное распространение информации об этом нарушении означает, что НВС постоянно контролирует границу Латвии, также сообщение является сигналом для российской стороны, что "мы все видим", добавил Калниньш.

В Латвии подобных инцидентов в сфере безопасности происходило гораздо меньше, чем, например, в Эстонии. "В чем причина нарушения воздушного пространства, возможно, мы узнаем, но нет никакой гарантии, что российская сторона предоставит правдивую информацию", — добавил Калниньш.

На вопрос, в каких случаях на подобные инциденты следует реагировать сбиванием самолета, Калниньш подчеркнул, что "в 99% случаев" нет необходимости применять кинетическое оружие против самолетов, к тому же против Латвии не была начата военная деятельность и не присутствовал тот уровень агрессивности, чтобы действовать. "Никто не сбивает такие объекты сразу, а старается сначала их приземлить", — сказал Калниньш.

Командующий не уточнил, были ли подняты в воздух самолеты, входящие в состав миссии воздушного патрулирования стран Балтии НАТО, после того, как самолет был замечен радарами. "НВС официально проинформировали командный состав НАТО, и дальнейшие действия происходили в соответствии с процедурами", — подчеркнул командующий.

Калниньш отметил, что количество случаев обнаружения российских военных самолетов над Балтийским морем на внешней границе территориальных вод Латвии в последнее время существенно не изменилось.

Как уже сообщалось, в понедельник, 7 ноября, радар Воздушных сил зафиксировал нарушение воздушного пространства Латвии на латвийско-российской границе российским воздушным судном. После незаконного пересечения границы летательный аппарат вернулся на территорию России.

Принимая во внимание обнаруженное нарушение, Национальные Вооруженные силы (НВС) начали необходимые действия для предотвращения любой угрозы безопасности Латвии. Оперативная информация была отправлена ​​в НАТО.

Министерство обороны проинформировало об этом случае Министерства иностранных дел для принятия дальнейших дипломатических мер.

7 ноября в МИД был вызван временный уполномоченный сотрудник посольства России в Латвии, ему вручена нота протеста в связи с инцидентом.

В Минобороны подчеркивают, что ввиду полномасштабного вторжения России в Украину Латвия усиливает защиту своих сухопутных границ, воздушного пространства и территориальных вод. Кроме того, страны-союзники НАТО на ротационной основе обеспечивают патрулирование воздушного пространства над странами Балтии.

Латвия продолжит обеспечивать защиту внешней границы ЕС и НАТО. Системы наблюдения за воздушным пространством НВС способны оперативно выявлять нарушения и информировать об этом НАТО для совместного принятия решения о необходимых действиях.

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