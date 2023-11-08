В Латвии толерантность к насилию, особенно к насилию в отношении женщин, непростительно высока, и насилие необходимо сокращать, написала в сети "Х" (бывший Twitter) экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, призвав к ратификации Стамбульской конвенции.

Бывший президент отметила, что необходимо использовать все возможности для снижения уровня насилия.

"Стамбульская конвенция дает такую ​​возможность, и Латвия должна ее ратифицировать", — говорит экс-президент.

Latvijā tolerance pret vardarbību, jo īpaši vardarbību pret sievietēm, ir nepiedodami augsta. Tieši tādēļ mums jāizmanto visas iespējas, lai vardarbību mazinātu. Stambulas konvencija šādu iespēju sniedz un Latvijai tā jāratificē. — Vaira Vike-Freiberga (@VairaVF) November 8, 2023

Уже в мае Вике-Фрейберга призвала к ратификации Стамбульской конвенции, подчеркнув, что сделать это нужно немедленно.

В четверг Сейм примет решение, принять ли к рассмотрению законопроект, предусматривающий ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием или Стамбульскую конвенцию.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") заявила ранее Delfi TV, что Латвия в этом году ратифицирует Стамбульскую конвенцию, но работа по борьбе с домашним насилием на этом не закончится и последуют еще несколько изменений в законах.

Кабинет министров поддержал ратификацию Стамбульской конвенции в конце октября.

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