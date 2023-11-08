В Латвии толерантность к насилию, особенно к насилию в отношении женщин, непростительно высока, и насилие необходимо сокращать, написала в сети "Х" (бывший Twitter) экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, призвав к ратификации Стамбульской конвенции.
Бывший президент отметила, что необходимо использовать все возможности для снижения уровня насилия.
"Стамбульская конвенция дает такую возможность, и Латвия должна ее ратифицировать", — говорит экс-президент.
Уже в мае Вике-Фрейберга призвала к ратификации Стамбульской конвенции, подчеркнув, что сделать это нужно немедленно.
В четверг Сейм примет решение, принять ли к рассмотрению законопроект, предусматривающий ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием или Стамбульскую конвенцию.
Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") заявила ранее Delfi TV, что Латвия в этом году ратифицирует Стамбульскую конвенцию, но работа по борьбе с домашним насилием на этом не закончится и последуют еще несколько изменений в законах.
Кабинет министров поддержал ратификацию Стамбульской конвенции в конце октября.