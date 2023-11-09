С 1 января 2024 года в Латвии два человека любого пола, состоящие в близких отношениях, ведущие общее домохозяйство, не являющиеся при этом родственниками по прямой линии или супругами, но при этом заявившие о готовности заботиться друг о друге, смогут юридически заключить у нотариуса партнерские отношения. К этому историческому решению Сейм шел почти четверть века. В четверг, 9 ноября, при поддержке 53 голосов парламент внес поправки в восемь законов, вводящие в Латвии новую юридическую форму отношений — институт партнерства.

За внесение поправок в законодательство проголосовали 53 депутата от коалиционных "Нового Единства", "Прогрессивных" и Союза "зеленых" и крестьян (СЗК). Правовое признание партнерских отношений значится среди первоочередных задач, которые должны быть решены до конца этого года, в декларации правительства Эвики Силини ("Новое Единство"). Фактически введение института партнерства стало возможно благодаря смягчению прежде консервативной позиции СЗК, прежде сторонникам этого решения — "Новому Единству" (26 депутатов) и "Прогрессивных" (10 депутатов) — не хватало голосов в Сейме. При вхождении в Кабинет министров СЗК (16 депутатов) взял на себя обязательство голосовать за введение института партнерства, что и обеспечило поддержку большинства парламента. Против проголосовала оппозиция — 43 депутата от "Объединенного списка", Национального объединения, "Латвии на первом месте" и "Стабильности", не голосовал независимый депутат Олег Буров, сотрудничающий с СЗК.

Марафон длиной почти в четверть века

На протяжении 24 лет Сейм неоднократно рассматривал законопроекты, предусматривающие введение института партнерства, но никогда не доводил законодательный процесс до принятия решения. Нынешняя попытка, наконец увенчавшаяся успехом — уже девятая по счету, напомнила глава Министерста юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство"), чье ведомство подготовило утвержденные сегодня законопроекты.

Причина, по которой институт партнерства не вводился так долго — опасения большинства парламентов нескольких созывов, что те избиратели, которые придерживаются консервативных традиционалистских убеждений, примут в штыки решение, предусматривающее, в том числе, правовое признание отношений людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Сейм фактически был уже вынужден в этот раз признать партнерские отношения — к этому законодателей обязывал вердикт Конституционного суда. 110-ю статью Сатверсме, в которой речь идет о том, что государство защищает и поддерживает семью, Конституционный суд посчитал нужным применять и в отношении пары одного пола, если между партнерами сущетвуют тесные личные связи, основанные на понимании и уважении. Вердикт Конституционного суда уже стал причиной для фактического признания Административными судами семейными отношениями отношений однополых пар. По положению дел на лето 2023 года, такие решения были вынесены в отношении почти 40 пар.

Реальность уже требовала юридического оформления. В этот раз Министерство юстиции подало в Сейм не один законопроект, который посвящен непосредственно и исключительно партнерским отношениям, а пакет из восьми законопроектов — поправок к восьми действующим законам, которые вводят институт партнерства в более "мягкой" форме, не вызывая настолько резкого отторжения консервативной части общества.

К тому же, авторы законопроекта неоднократно подчеркивали, что предлагаемая форма партнерства ориентирована не только на однополые пары, но и на всех людей, вне зависимости от пола или сексуальной ориентаций, которые по какой-либо причине не могут или не хотят вступить в официальный брак, но нуждаются в юридическом оформлении своих отношений. Классический, неоднократно приводимый пример: две одинокие пенсионерки, которым материально легче и психологически комфортнее проживать вместе.

Единственная поправка, которое было принято Сеймом к сведению при обсуждении законопроектов — предложение внести в документ фразу "партнерство не приравнивается к браку", которая призвана успокоить сторонников традиционных ценностей.

Как будет заключаться партнерство

Сам институт партнерства вводятся поправками к Закону "О нотариате". Чтобы заключить партнерство, два совершеннолетних человека должны будут вместе прийти к присяжному нотариусу, подтвердив, что у них близкие личные отношения, общее домохозяйство и они хотят заботиться друг о друге и поддерживать друг друга. Эти два человека не должны состоять в официальном браке, а также родственниками по прямой линии, братьями или сестрами, в том числе, сводными.

Паре будет выдаваться нотариальный акт о заключении партнерства. В этом акте подтверждается готовность сторон вести общее хозяйство, поддерживать друг друга и заботиться друг о друге. В акт вносятся личные данные каждого партнера — имя, фамилия, персональный код. Если у партнера нет персонального кода (в таком случае речь идет фактически об иностранце — у всех латвийцев есть персональный код) — дата рождения.

Партнерство заканчивается в случае смерти одного из партнеров, брака одного или обоих партнеров, в случае взаимного желания партнеров завершить такую юридическую форму отношений, на основании решения суда.

Какие права получат партнеры? Какие ограничения будут на них распространяться?

Из юридического заключения партнерства будут проистекать права и обязанности партнеров по отношению друг к другу, также государство в этом случае распространит наделит партнеров рядом прав, которых они лишены сейчас, а также распространит на партнеров социальные гарантии. Вот что следует из утвержденных Сеймом законопроектов:

Поправки к Закону "О правах пациентов" предусматривают, что если один из партнеров не может в силу своего состояния принять решение, связанное с его здоровьем и лечением (например, согласие на срочную операцию), то это решение сможет принять его партнер. Сейчас закон гласит, что решение в этом случае принимает супруг или близкий родственник. Действовавшая до сих пор

норма закона исключала фактического партнера или сожителя из числа близких людей пациента, имеющих право на такое решение или даже возможность получить информацию о состоянии здоровья госпитализированного в больнице.

Изменения к Закону "О государственных пенсиях" предусматривают, что в случае смерти одного партнера второй партнер сможет наследовать пенсию. Речь идет о рассчитанной ушедшему из жизни партнеру сумме пенсии, которую человек так и не успел получить.

Поправки к Закону "О государственном социальном страховании" предусматривают, что в различных жизненных ситуациях, например, в случае смерти одного из партнеров, которому были присвоены услуги социального страхования, государственное социальное пособие или пенсия по выслуге лет, такую поддержку сможет получать второй партнер. Если один из партнеров является сотрудником дипломатической или консульской службы в иностранном государстве или военным, который несет службу за границей (за исключением участия в военных операциях, учениях, а также командировок), то второй партнер, находящийся в соответствующей стране вместе с первым, должен быть социально застрахован — как сопровождающее лицо.

Изменения Закона "О подоходном налоге с жителей" предусматривают, что на человека, состоящего в партнерстве, распространяются нормы о займе, выданные для погашения затрат на учебу и лечение. Законопроект предусматривает, что виды необлагаемых налогами частей дохода относятся и к партнерам. Речь идет о дополнительном пенсионном капитале, который создает партнер, выплатам в частные пенсионные фонды, подаркам физического лица, если с ним есть партнерские отношения. Также в законопроект включены нормы, предусматривающие и иные льготы в налоговой сфере, касающиеся различных сделок с отчуждением имущества — в том числе, дарения, если сделки происходят между партнерами. Законопроект устанавливает, что льготы для налогоплательщиков относятся и к содержанию того лица, с которым есть партнерские отношения — то есть, речь идет об иждивении.

Также в пакет включены два законопроекта, которые относятся не только к правам партнеров, сколько к ситуациям, когда на партнеров распространяются запреты принимать решения в отношении друг друга, которые создают фактические риски коррупции. Во-первых, изменения Закона "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц" приравняют партнера к родственнику, и соответственно к партнеру будут относиться все те же ограничения, призванные снизить риски возникновения конфликта интересов, а фактически и коррупции — как и в случае с родственниками. Во-вторых, поправки "О неплатежеспособности" оговаривают, что администратор неплатежеспособности не имеет права заниматься процессами, в которых есть личная или имущественная заинтересованность партнера. В том числе, если партнер является кредитором или должником.

Нужны поправки и в другие законы

Введение в Латвии нового правового института — партнерства — это хорошее начало, но предлагаемые меры недостаточны, заявил ранее руководитель движения в поддержку однополых партнерских отношений Dzīvesbiedri Каспар Залитис.

Фактически утвержденный Сеймом пакет законопроектов рассматривает партнерство как новый способ юридически укрепить отношения между двумя взрослыми людьми и предоставить им определенный вид социальной и экономической защиты, и такой юридический формат отношений может быть распространен и на однополые пары.

Однако признание партнерства таким способом потребует впоследствии внесения поправок "еще в 70 законов", отметил Залитис. Например, уже сейчас в некоторых однополых семьях воспитываются дети, и необходима их защита. Залитис считает, что в будущем придется принимать еще один пакет законопроектов, связанных с партнерством. Ведь реальность будет раз за разом выявлять конкретные ситуации в партнерстве, которые могут потребовать юридического оформления.

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