Попытка оппозиционных депутатов Сейма созвать референдум о введении в Латвии института партнерства провалится, прогнозирует руководитель движения Dzīvesbiedri Каспарс Залитис.

В интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 Каспарс Залитис сказал, что "Латвия — не злая и не полная ненависти страна", поэтому люди, скорее всего, не пойдут и не подпишутся против других людей.

Поэтому вероятно, что провозглашение закона поставлено на паузу только на два месяца, а в итоге, по словам Залитиса, все равно "мы сможем вместе отпраздновать эту свободу и человечность" 1 июля следующего года — когда пакет законопроектов, вводящий институт партнерства, вступит в силу.

Как уже сообщалось, с 1 июля 2024 года в Латвии два человека любого пола, состоящие в близких отношениях, ведущие общее домохозяйство, не являющиеся при этом родственниками по прямой линии или супругами, но при этом заявившие о готовности заботиться друг о друге, смогут юридически заключить у нотариуса партнерские отношения. В четверг, 9 ноября, при поддержке 53 голосов парламент внес поправки в восемь законов, вводящие в Латвии новую юридическую форму отношений — институт партнерства. "За" проголосовали коалиционные партии — "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные".

34 депутата Сейма от оппозиции — "Объединенного списка", Национального объединения и "Латвии на первом месте" — призвали президента Эдгара Ринкевича не провозглашать поправки к Закону "О нотариате", вводящие в стране институт партнерства. Как гласит 72-я статья Сатверсме, в случае, если к президенту с призывом не провозглашать закон обращается более трети Сейма (минимум 34 депутата), то публикация закона должна быть приостановлена на два месяца. За эти два месяца оппозиция попытается инициировать референдум.

Чтобы всенародное голосование состоялось, необходимо собрать подписи 10% или почти 155 тысяч граждан Латвии. Если нужное количество подписей собрать в указанный срок не удается, то по истечении времени закон провозглашается.

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