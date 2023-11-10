Для созыва референдума под инициативой должны подписаться не менее 10% избирателей, или 154 241 гражданин Латвии.
1 ноября заявки на сбор подписей для организации референдума в Центральную избирательную комиссию подали партии "Латвия на первом месте", "За стабильность!", "Сила народной власти", "Суверенная власть", "Слуги народа для Латвии", "Объединение Младолатыши" и объединение партий "Основа-ЛВ" и "Новое согласие".
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