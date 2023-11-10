В первый день с начала сбора подписей к 19 часам за референдум о роспуске 14-го Сейма подписались 6226 человек, свидетельствуют данные портала Latvija.lv.

Сбор подписей продлится год. Имеющие право голоса граждане могут подписываться за проведение референдума на портале Latvija.lv, лично в местах декларирования места жительства в самоуправлениях, в сиротских судах, которые выполняют нотариальные функции, в регионах у руководителей местных самоуправлений, а также в посольствах Латвии за рубежом.

Для проведения референдума под инициативой должно подписаться не менее 10% избирателей, или 154 241 гражданин Латвии, достигший возраста 18 лет.

Как сообщалось, заявки на сбор подписей для организации референдума в Центральную избирательную комиссию подали партии "Латвия на первом месте", "Стабильность!", "Сила народной власти", "Суверенная власть", "Слуги народа для Латвии", "Объединение Младолатыши" и объединение партий Pamats-LV и "Новое согласие".

Как сообщил агентству LETA представитель ЦИК Андрей Вайварс, избирательная комиссия решила объединить все восемь инициатив различных политических сил и разрешить провести один сбор подписей за отзыв 14-го Сейма.

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