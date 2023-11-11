Не исключено, что в будущем в Службу государственной обороны будут призываться и женщины, заявил в интервью агентству LЕТА министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

Министр отметил, что в Латвии одна из самых высоких в НАТО пропорций женщин на профессиональной службе — около 20%. Это очень хороший показатель, и министр только за то, чтобы его увеличить.

В настоящее время женщины могут поступить в СГО на добровольной основе. По словам Спрудса, для партии "Прогрессивные", которую он представляет, важен вопрос гендерного равенства. В то же время "в данный момент политическое большинство за то, что в этом вопросе нужно двигаться вперед постепенно".

"Но мы уже видим, что и в скандинавских странах начинают рассматривать вопрос о том, чтобы обязательная военная служба распространялась на всех. Так что нам надо начинать об этом думать, и я не исключаю, что мы можем к этому прийти", — сказал министр.

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