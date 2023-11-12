Этой осенью зарплата воспитателей рижских детских садов увеличена на 14,7%, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

В начале ноября Рижская дума приняла решение внести изменения в бюджет самоуправления на 2023 год. Как сообщил мэр Риги Вилнис Кирсис, на зарплату воспитателей выделено 2,6 миллиона евро из экономии, полученной в результате падения цен на коммунальные услуги.

Зарплата будет повышена примерно у 2000 воспитаетелей дошкольных учреждений и у 1000 человек вспомогательного персонала в школах, например, логопедов, социальных педагогов и т. д.

Как пояснили в Рижской думе, повышение зарплаты воспитателям дошкольных учреждений и вспомогательному персоналу учебных заведений было запланировано с 1 сентября этого года.

Надбавку к зарплате получают воспитатели дошкольного образования, логопеды, специальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-методисты, воспитатели по интересам, библиотекари, заместители руководителей образовательных учреждений и т.д.

С 1 сентября этого года ставка зарплата воспитателя дошкольного учреждения при 40-часовой рабочей неделе повысилась на 159 евро, с 1081 евро до 1240 евро, или на 14,7%.

Рижская дума благодаря поправкам в бюджет сократила дефицит бюджета более чем на 16 миллионов евро. Доходы муниципального бюджета увеличились более чем на 45 миллионов евро, а расходы увеличились менее чем на 29 миллионов евро. Таким образом, запланированные доходы бюджета Рижского самоуправления в 2023 году превысят 1,2 миллиарда евро, а расходы превысят 1,4 миллиарда евро.

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