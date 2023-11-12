Урологи Клиники урологии и онкоурологии Рижской восточной клинической университетской больницы (Austrumu slimnīca) развивают диагностику рака простаты и персонализированное лечение пациентов и являются единственными в Балтии, кто предлагает пациентам фокальную терапию с использованием высокоинтенсивного фокусированного ультразвука как одного из эффективных методов лечения рака простаты.

В Латвии около 50% из 1300 пациентов, у которых впервые диагностирован рак простаты, проходят лечение в Восточной больнице.

Рак простаты — один из наиболее распространенных видов рака у мужчин. В Латвии он занимает одно из ведущих мест среди злокачественных заболеваний у мужчин. Рак простаты может развиться абсолютно у любого мужчины старше 45-50 лет. Большое количество случаев заболевания диагностируется на третьей-четвертой стадии, однако в последние годы отмечается рост числа случаев рака, диагностируемых на ранней стадии.

"Мужчины не должны бояться прийти к урологу и проверить свое здоровье, тем более, что урологи Клиники урологии и онкоурологии Восточной больницы разрабатывают индивидуальный диагноз и лечение для каждого пациента. Диагностика и лечение рака простаты в нашей больнице проводится современными методами и технологиями, ориентируясь на индивидуальные потребности каждого пациента. Но важно вовремя обнаружить заболевание. Поэтому в месяц мужского здоровья от имени нашего коллектива напоминаю — проверьте свое здоровье!", - призывает профессор Вилнис Лиетувиетис, руководитель клиники урологии и онкологии урологии.

Урологи Клиники урологии и онкоурологии Восточной больницы проводят диагностику рака простаты и переходят к персонализированному лечению. В Восточной больнице имеется магнитно-резонансный аппарат мощностью три тесла (3Т) с высоким разрешением, который позволяет диагностировать злокачественные опухоли на ранней стадии. Это основное обследование, с помощью которого можно рентгенологически подтвердить злокачественные изменения предстательной железы. Именно поэтому магнитно-резонансное исследование в больнице проводится практически всем пациентам, имеющим обоснованные подозрения на рак простаты.

Рекомендации Европейской ассоциации урологов рекомендуют перед биопсией предстательной железы проводить магнитно-резонансное исследование, которое подтверждает или опровергает возможное заболевание. Подобный алгоритм применяется и для пациентов, находящихся на лечении в Клинике урологии и онкоурологии. Исследования и наблюдения врачей подтверждают, что такой подход позволяет примерно половине пациентов избежать ненужной биопсии.

А тем пациентам, у которых есть обоснованные подозрения на рак простаты, во время магнитно-резонансного исследования также проводят УЗИ в реальном времени, что позволяет провести прицельную биопсию. После прицельной биопсии можно определить точную степень агрессивности рака, что особенно важно для выбора подходящей тактики лечения для каждого пациента. Пациенты, у которых при биопсийном исследовании обнаружен малоагрессивный рак и/или очень низкий процент раковых клеток, не нуждаются в немедленном лечении, но применимо так называемое активное наблюдение, которое предполагает посещение уролога два раза в год для наблюдения, чтобы при необходимости пересмотреть дальнейшую тактику лечения.

Фото: Rīgas Austrumu slimnīca

В настоящее время урологи Клиники урологии и онкоурологии Восточной больницы являются единственными в странах Балтии, которые предлагают пациентам фокальную терапию высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком как один из эффективных методов лечения рака простаты. Это минимально инвазивный роботизированный метод, созданный с целью эффективного лечения рака простаты путем щадения окружающих тканей и тем самым сохранения окружающих здоровых тканевых структур.

Этот метод позволяет пациенту сохранить сексуальную функцию и не вызывает проблемы недержания мочи, что, в свою очередь, позволяет пациенту выздороветь и сохранить качество жизни. Абляция простаты целесообразна и эффективна у пациентов, у которых заболевание возвращается после лучевой терапии. Повторить лучевую терапию можно лишь в исключительных случаях, однако хирургическое лечение сопряжено с очень высоким риском осложнений. Фокальная терапия является отличной альтернативой для группы пациентов с небольшими опухолями низкой или умеренной агрессивности.

Восточная больница – единственное место в Латвии, где консультация врача-уролога доступна 24 часа в сутки и семь дней в неделю, то есть при обращении за помощью в остром состоянии здоровья в Клинику неотложной медицины и приема пациентов.

В 2022 году в Клинике урологии и онкоурологии Восточной больницы стационарно и дневного стационара прошли лечение 3950 пациентов и было выполнено 3173 операции. Общее количество амбулаторных консультаций врачей достигло 19 800. Всего в больнице было оказано лечение 3801 пациенту с диагнозом рак простаты, и была проведена 551 операция.

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