Он добавил, что нотариусы готовы регистрировать партнерства. Совет принимал участие в разработке поправок к закону о нотариате и рассмотрел этот вопрос.
Нотариат готов рассматривать все случаи и своевременно оказывать всем необходимую нотариальную помощь. Кроме того, регистрация партнерства будет проходить не только в нотариальных конторах очно, но и дистанционно через виртуальный офис нотариуса.
Как сообщалось, 9 ноября большинство Сейма приняло в окончательном чтении пакет законопроектов о введении в Латвии института партнерства.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь