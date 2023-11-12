На первом этапе интерес к регистрации партнерств будет достаточно высоким, так как люди захотят оформить свои отношения, но в дальнейшем спрос снизится, сказал агентству ЛЕТА директор-распорядитель Латвийского совета присяжных нотариусов Гатис Литвинс.

Он добавил, что нотариусы готовы регистрировать партнерства. Совет принимал участие в разработке поправок к закону о нотариате и рассмотрел этот вопрос.

Нотариат готов рассматривать все случаи и своевременно оказывать всем необходимую нотариальную помощь. Кроме того, регистрация партнерства будет проходить не только в нотариальных конторах очно, но и дистанционно через виртуальный офис нотариуса.

Как сообщалось, 9 ноября большинство Сейма приняло в окончательном чтении пакет законопроектов о введении в Латвии института партнерства.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram