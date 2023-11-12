В седьмой автобусный парк Rīgas satiksme поступили первые пять новых электробусов Solaris. Дорога из Польши в Ригу составила более 1000 км, электробусы прибыли в собранном виде.

По прибытии в Ригу новые электробусы были выгружены из автовозов и уже проехали первые метры по территории автобусного парка RS. После всех испытаний электробусы Solaris заменят на рижских улицах старые дизельные автобусы, находящиеся в эксплуатации около 20 лет.

Получение нового общественного транспорта для нужд Риги проходит в несколько этапов. Прежде чем передать их в регулярные пассажирские перевозки, необходимо осуществить ряд существенных приготовлений. Например, провести различного рода проверки и поставить дополнительное оборудование.

Электробусы пока совершают тестовые поездки. Если не возникнет существенных препятствий, то первые новые автобусы выйдут на маршруты в декабре, информирует пресс-служба Rīgas satiksme.

Параллельно идут работы по тестированию и приемке оставшихся электробусов на заводе производителя. Доставку в Ригу этой партии электробусов планируется организовать поэтапно в ближайшие недели.

Ранее предприятие Rīgas satiksme объявило конкурс о закупке новых электробусов. Конкурс выиграла компания "Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.". Контракт с ней предусматривает поставку в Ригу 35 электробусов и запасных частей к ним.

Закупка электробусов осуществляется в рамках проекта "Приобретение электробусов для Риги", софинансируемого Фондом сплочения ЕС. Общая стоимость проекта - 19,18 млн евро, включая софинансирование из фондов ЕС в размере 16,06 млн евро.

Общая стоимость 52 новых электробусов составляет 34,3 млн евро без НДС, срок договора — пять лет, не считая гарантийного обслуживания.

С приобретением электробусов Rīgas satiksme надеется уменьшить негативное воздействие транспорта на окружающую среду, повысить качество и комфорт передвижения, изменить привычки людей и пересадить их на общественный транспорт.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram