У некоторых учителей зарплата за октябрь, скорее всего, снова будет меньше обещанной, заявила в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага. Проблемы с расчетами есть на уровне как государства, так и самоуправлений и учебных заведений.

"Мы все в одной лодке, но в ней есть течь — выделенные деньги куда-то утекают, и их все равно недостаточно", — сказала Ванага.

Причина проблем — расчеты и формулы, унаследованные из прошлого. Кроме того, некоторые самоуправления распределяют деньги не в соответствии с правилами Кабинета министров, как это было в Резекне.

"Третий уровень — это учебные заведения, где финансовые потоки не всегда прозрачны — что-то упускается, например, уменьшение количества учеников, или нет столько детей с особыми потребностями, на которых дают больше. Проблемы на всех трех уровнях", — сказала Ванага.

Сегодня, 13 ноября, профсоюз обсудит вопрос с представителями Министерства образования и науки (IZM). Проблему нельзя было выявить раньше, так как тарификация вводится до середины октября. "Реальную картину стало видно только в середине октября, что никуда не годится — работаешь полтора месяца и только потом узнаешь зарплату".

Правда, зарплаты уменьшились не у всех учителей, и приоритетом сейчас являются учителя спорта, которым денег не хватает. "Там нет даже 90% от необходимого, — сказала Ванага. — Мы видим способ получить эти деньги и продолжаем переговоры с политиками".

Правительство в августе выделило дополнительно 13,2 млн евро на повышение самой низкой ставки оплаты труда педагогов, но в сентябре, когда учителя получили первые в новом учебном году зарплаты, оказалось, что у некоторых они даже уменьшились. Государство утверждает, что выделило самоуправлениям все необходимые средства. LIZDA и IZM так и не пришли к единому мнению, почему такое произошло.

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