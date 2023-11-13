В ночь на 14 ноября на всем участке Кекавской окружной дороги (A7) максимальная разрешенная скорость движения будет понижена до 90 километров в час. Ограничение вводится до 15 апреля, однако оно может быть отменено раньше при наступлении благоприятной погоды.

Предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC) призывает водителей выбрать адекватные погодным условиям скорость и стиль вождения. Также следует помнить, что состояние дорожного покрытия в зимний сезон может быстро меняться.

Особенную осторожность следует соблюдать на мостах и путепроводах, а также на дорогах, проходящих через лес или вдоль водоемов, где чаще всего образуется оледенение.

Водителям также напоминают, что уже с 1 декабря автотранспорт должен быть оборудован зимними шинами.

О затрудненных условиях вождения или других неблагоприятных обстоятельствах на дорогах LVC призывает сообщать по круглосуточному бесплатному

информационному телефону 80005555.

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