Предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC) призывает водителей выбрать адекватные погодным условиям скорость и стиль вождения. Также следует помнить, что состояние дорожного покрытия в зимний сезон может быстро меняться.
Особенную осторожность следует соблюдать на мостах и путепроводах, а также на дорогах, проходящих через лес или вдоль водоемов, где чаще всего образуется оледенение.
Водителям также напоминают, что уже с 1 декабря автотранспорт должен быть оборудован зимними шинами.
О затрудненных условиях вождения или других неблагоприятных обстоятельствах на дорогах LVC призывает сообщать по круглосуточному бесплатному
информационному телефону 80005555.
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