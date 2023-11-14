С 1 января 2026 года минимальная зарплата в Латвии повысится с 620 до 700 евро. Это предусматривают принятая правительством 14 ноября поправка к правилам Кабинета министров "О размере минимальной месячной заработной платы в рамках нормального рабочего времени и расчете минимальной часовой ставки".

Правила относятся к работодателям и работникам. По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в 2022 году зарплату в размере или ниже минимальной получали в частном секторе 94 190 работников, или 17,7%, а в государственном секторе — 26 032 работника, или 11,4%.

Во втором квартале 2023 года в Латвии работало 887 600 человек, или 64,4% населения в возрасте от 15 до 74 лет.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram