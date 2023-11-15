Международный пассажирский перевозчик Lux Express подал в Автотранспортную дирекцию (ATD) заявление с просьбой включить маршруты Рига-Лиепая и Лиепая-Даугавпилс в список коммерческих маршрутов регионального значения и выдать разрешение на эти маршруты Lux Express Estonia. Об этом сообщили представители компании.

В заявлении говорится, что компания исследовала рынок и видит на указанных маршрутах большой рыночный потенциал.

При наличии разрешений Lux Express обеспечит шесть рейсов в день из Риги в Лиепаю (туда и обратно) и два дополнительных рейса в выходные дни, а также один рейс в день по маршруту Лиепая-Даугавпилс (туда и обратно).

Все рейсы предприятие будет выполнять на только что купленных автобусах 2023 года выпуска Scania Irizar i6S Efficient.

Ранее сообщалось, что Lux Express планирует пустить автобусы из Риги в Лиепаю в апреле.

Группа Lux Express выполняет международные дальние рейсы по более чем 20 направлениям в семи странах, в том числе в Курессааре, Таллин, Нарву, Пярну, Тарту, Ригу, Вильнюс и Варшаву. Компания также занимается внутренними пассажирскими перевозками по Эстонии.

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