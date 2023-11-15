Министерство юстиции, скорее всего, призовет правительство закрыть некоторые латвийские тюрьмы и построить новую тюрьму в Латгале, заявила руководитель Отдела политики исполнения уголовных наказаний министерства Кристине Кипена на заседании Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

В октябре был заложен фундамент новой Лиепайской тюрьмы, строительство которой позволит закрыть существующую тюрьму, расположенную в другой части города.

В новой тюрьме будет 1200 мест, что составляет почти половину от общего числа осужденных в Латвии и более трети от общего числа заключенных. Всего в Латвии на данный момент содержится 3200 заключенных, сообщила Кипена.

После того, как Лиепайская тюрьма будет построена, существующая система будет пересмотрена и, скорее всего, некоторые тюрьмы, находящиеся в самом неподходящем положении, будут закрыты. В настоящее время проводится оценка того, какие тюрьмы могут быть закрыты.

В середине следующего года Минюст представит правительству отчет о закрываемых тюрьмах и дальнейшем развитии тюремной системы.

Кипена выразила уверенность в том, что понадобится еще одна новая тюрьма, скорее всего, в Латгальском регионе.

"После завершения строительства Лиепайской тюрьмы будет охвачен Курземский регион, а в Латгальском регионе на данный момент есть две тюрьмы — Екабпилсская и Даугавгривская, в которых инфраструктура недостаточно отвечает требованиям", — заявила представитель Минюста. По ее мнению, было бы хорошо, если бы в Латвии было две большие региональные тюрьмы.

Минюст рассматривает все возможные места для новой тюрьмы, и не исключено, что она может быть построена на месте уже существующей.

"Главное, чтобы земельный участок был подходящего размера, конфигурации и географического положения", — добавила Кипена.

Пока не решено, где в будущем содержать женщин. "Было бы хорошо, если бы была отдельная тюрьма, но посмотрим", — заявила Кипена.

Информируя о других крупных инициативах, Кипена сообщила, что Минюст планирует подать в парламент проект поправок к Уголовному закону, который предусматривает переход на два типа тюремной системы — закрытые и открытые тюрьмы. В настоящее время существует три типа тюрем — закрытые, полузакрытые и открытые.

Это будет достаточно серьезная реформа, и она необходима для того, чтобы исполнение наказания было более беглым и было меньше необходимости вкладывать в систему административный ресурс.

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