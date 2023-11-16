Строительная компания Velve завершила фасадные работы второй очереди корпуса А Клинической университетской больницы им. Страдиня. Тем самым фасад нового здания закрыт и защищен от неблагоприятного воздействия погодных условий, сообщили агентству LETA представители материнской компании Velve — MN Holding.

Периметр нового здания больницы Страдиня уже загерметизирован, завершаются работы по остеклению фасада общей площадью 3200 кв. м. Таким образом, здание герметизировано, и в нем создан необходимый климат для продолжения работ. Также на 90% завершены работы по строительству регипсовых каркасов, проложены электросети, пол подготовлен к бетонированию.

Как сообщила пресс-секретарь больницы Янита Вейнберга, в связи с приближением зимы первоочередной задачей была герметизация периметра здания и обеспечение микроклимата в помещениях.

В дальнейшем начнется строительство систем отопления и канализации, а также внутренние работы, такие как укладка лестничных маршей и полов, прокладка инженерных коммуникаций и строительство специализированных медицинских систем, включая операционный блок. Завершение строительства запланировано на третий квартал 2024 года.

В конце октября совет больницы Страдиня в связи с задержками в строительстве уволил правление. Назначено временное правление больницы сроком на один год.

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