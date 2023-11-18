При благоприятных погодных условиях в ходе военного парада, посвященного 105-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, над Ригой пролетят 16 самолетов Национальных вооруженных сил (НВС) и союзников, сообщили в Минобороны.

Военный парад пройдет на набережной 11 ноября в 13:30.

Парадом, в котором примут участие около 1500 солдат, земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов, будет командовать командующий Земессардзе полковник Каспар Пуданс, а принимать - верховный главнокомандующий НВС, президент Эдгар Ринкевич, министр обороны Андрис Спрудс и командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш.

В параде примут участие военнослужащие из Албании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Литвы, Польши, Словакии, Словении, США, Черногории, Чехии и Эстонии, которые несут службу в составе расширенного присутствия НАТО в Латвии.

В музыкальном сопровождении парада примут участие оркестр штаба Национальных вооруженных сил, оркестр Морских сил и оркестр Земессардзе. Пехотные подразделения в сопровождении военных оркестров продолжат шествие по улицам Калькю, Бривибас, Бруниниеку до улицы Сканстес.

Парад завершится демонстрацией вооружения, техники и транспортных средств вооруженных сил Латвии и ее союзников, а также Государственной полиции, Государственной пограничной охраны и Государственной пожарно-спасательной службы.

Сегодня с 11:00 до 16:00 часов НВС приглашают посетить выставку военной техники и снаряжения латвийских и союзных войск в Рижском пассажирском порту, где также будет выставлена техника и снаряжение Государственной пограничной охраны.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram