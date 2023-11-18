Салют в честь государственного праздника сегодня запланирован только в Огре и Вентспилсе. Об этом со ссылкой на самоуправления сообщает агентство LETA.

В Огре салют состоится в 19:00 на берегу Даугавы у "Огрского маяка", в Вентспилсе - в 20:30 на площади Лиелайс лаукумс.

В других местах Латвии в честь праздника будут установлены различные световые инсталляции, состоятся мультимедийные лазерные и световые шоу.

В Риге с 18:00 до 23:00 зажгутся различные световые объекты "Река света" вдоль городского канала: "Звездный ручей" и "Столбы огня" с латышскими узорами на Бастионной горке, три "Моста света" через городской канал (на Бастионной горке, у начала улицы Бривибас и у оперы), огненные объекты "Текущие узоры" и объекты из проекта Teragnia.

В парке Аркадия с 19:00 до 23:00 можно будет наблюдать за аудиовизуальной инсталляцией "Прикосновение света". С 20:10 будет демонстрироваться мультимедийное лазерное представление над памятником Свободы с повторами.

В Даугавпилсе, на площади Виенибас, в 17:00 в честь 105-й годовщины провозглашения Латвийской Республики прозвучит государственный гимн и состоится лазерное шоу.

В Елгаве с 17:00 на башне церкви. Святой Троицы будет демонстрироваться мультимедийный спектакль в формате 3D "Елгава - звезда Земгале".

В Екабпилсе на эстраде парка Кена с 17:00 часов будет представлена инсталляция "О залитом солнцем городе у реки", в Юрмале с 15:30 от моста через Лиелупе до Кемери и на ул. Йомас будет проложена "Дорога света", а в Ропажи с 18:00 запланировано световое, звуковое и видеопредставление Staro Ropaži.

В Кулдиге с 17:00 до 22:00 в цветах латвийского флага будет освещен водопад на Венте.

С наступлением темноты на набережной возле Айзкраукльского культурного центра будет представлена аудиовизуальная световая инсталляция "Звездные узоры".

На площади Балвского центра культуры и отдыха в 19:30 состоится огненное шоу "Свет объединяет".

На эстраде Старого парка в Смилтене в 19:00 пройдет световое представление "Знак моей силы".

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